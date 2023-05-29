Кадыров отчитался об отправке вооружения в зону СВО

29 мая 2023, 08:27

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Российским бойцам, находящимся в зоне проведения военной операции, доставлены два автомобиля, квадрокоптеры и антидроновые комплексы, купленные на средства фонда имени Ахмата Кадырова, сообщил глава Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке из республики в зону проведения специальной военной операции (СВО) отрядов бойцов. В частности об отправке одной из таких групп он сообщил 27 мая.

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев передали российским бойцам в Донецкой Народной Республике боевое снаряжение, купленное на средства фонда имени Ахмата Кадырова, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В ходе встречи с командованием 4 подразделений – батальона "Спарта", 3-го мотострелкового батальона "Лавина" 132-й бригады ДНР, 114-й бригады ДНР, батальона "Сомали" Артемом Жогой, Остапом Черным, Ильей Емельяновым Ахмед Дудаев и Замид Чалаев передали им бронированную машину – Toyota Land Cruiser 200, УАЗ, квадрокоптеры разной характеристики и антидроновые комплексы", – написал Кадыров сегодня в своем Telegram-канале.

Напомним, 25 мая Кадыров рассказал, что с начала СВО на Украину из Чечни было отправлено 26 тысяч бойцов, среди которых 12 тысяч добровольцев, прошедших подготовку в университете спецназа. В Чечне формируются два полка "по линии Минобороны" общей численностью 2400 человек, добавил он.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в подготовленной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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