Власти объяснили причины смены директора в школе села Балхар

25 мая 2023, 19:21

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Рукият Гасанова, оставить которую на посту директора школы села Балхар просили педагоги в обращении к главе Дагестана, была уволена с поста за несоответствие должности и продолжает работать учителем, сообщили в администрации Акушинского района. Педагоги рассказали, что у коллектива не было претензий к директору.

Как писал "Кавказский узел", педагоги села Балхар заявили, что власти Акушинского района без учета мнения учителей заменили директора школы человеком, чья компетентность вызывает сомнения. Они попросили главу Дагестана Сергея Меликова вмешаться в ситуацию.

Рукият Гасанова, в поддержку которой выступили педагоги, была принята в Балхарскую школу учителем математики в январе 2019 года. 11 января 2021 года Гасанова была назначена врио директора Балхарской среднец общеобразовательной школы в связи с увольнением предыдущего директора. В сентябре 2021 года состоялся конкурс на замещение вакантной должности руководителя школы, по его результатам Гасанова была признана победителем, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Акушинского района.

"За время работы директором Балхарской школы, Гасанова показала себя неаккуратным и безответственным руководителем, неоднократно получала замечания за неисполнительность, дважды получала взыскание в виде выговора. За время работы директором Гасановой Балхарская школы не участвовала ни в одной Олимпиаде, конкурсе и прочих мероприятиях", - сообщили в администрации района.

По словам представителя администрации, 12 сентября 2022 года по истечению трудового договора, Рукият Гасанова была временно переведена исполняющей обязанности руководителя школы. 14 марта был издан приказ о проведении аттестации кандидатов на должность руководителя школ района, в том числе и Балхарской. 4 апреля Гасанова была признана несоответствующей квалификационным требованиям к руководителю образовательной организации.

Представитель администрации сообщил, что "новый директор Патимат Магомедова, по национальности аварка, замужем за уроженцем и жителем села Балхар".

Рукият Гасанова освобождена только от должности директора школы, но продолжает работать учителем, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в управлении образования Акушинского района.

В Акушинском районе "никогда не было межнациональных конфликтов, не было и фактов ущемления в правах по национальному признаку", - отметила администрация района 24 мая в своем Telegram-канале, комментируя увольнение Гасановой. В сообщении указано, что многие чиновники и депутаты райсовета - лакцы по национальности.

В селе Балхар Акушинского района проживают около тысячи человек. Село является моноэтническим, в нем проживают лакцы, тогда как в Акушинском районе – даргинцы. Балхар известен как древний центр народного керамического художества и гончарного искусства.

"Жители села заняты животноводством, ранее выращивали много картофеля, но в последние годы нет урожая, поэтому многие уезжают из села. В советское время в Балхаре был большой гончарный государственный цех, после перестройки он закрылся. Потом его приватизировали, там работают женщины, другие мастерицы работают на дому. Последние 3-4 года, с ростом туризма, на наши гончарные изделия большой спрос, даже заказывают заранее", - рассказала житель села Патимат.

В школе села Балхар насчитывается 13 учителей, сообщил один из педагогов. В классах по 3-5 учеников, в первом, втором и четвертом классах нет детей. По его словам, причиной обращения к главе Дагестана стало то, что назначение нового директора проводилось без уведомления педагогического состава, и новый руководитель школы не из их района.

Другой педагог рассказала, что о смене директора коллектив узнал в последний день. "Собирали подписи в ее поддержку, никаких претензий к ее работе у нас не было. Мне неизвестно, какие выговоры и замечания у нее были, у нас были хорошие, рабочие отношения", - рассказал учитель.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале к 19.00 мск 25 мая не прокомментировал обращение педагогов.

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