Учителя сельской школы в Дагестане объявили забастовку

11 мая 2021, 18:30

Акцию протеста учителя средней школы села Гутатли Цунтинского района проводят с требованием уволить директора, которая недавно восстановилась на работе через суд.

Они рассказали, что это уже пятая забастовка. Учителя обвиняют директора в урезании зарплат и поборах, а также ссылаются на акт проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств школы от 29 марта, где зафиксированы выявленные нарушения, пишет "Черновик".

Издание публикует видео, предоставленное учителями, на котором показывается, что к 9 часам утра уроки не начались, а в некоторых кабинетах сидят по 2-4 ученика, а преподавателей нет. По словам участников забастовки, родители школьников тоже выступают против возвращения директора и перевели своих детей из этой школы в соседнюю. От имени родителей и учителей сельской школы в прокуратуру, Министерство образования Дагестана и врио главы Дагестана Сергея Меликова направлено обращение, в котором озвучена просьба обратить внимание на сложившуюся ситуацию в образовательном учреждении,

Как заявил один из участников забастовки, учитель Магомед Тинагаджиев, против директора школы выступает "все село". "Мы обратились к главе республики и в прокуратуру. Если они в ближайшее время не примут меры, мы будем идти дальше", – рассказал учитель.

По его словам, директора, против которого выступают участники акции протеста, уже несколько раз увольняли, но каждый раз восстанавливали на работе. Последний раз ее уволили в 2019 году, но в этом году она вновь восстановилась через суд.

В школе, как отметил педагог, 92 ученика, и коллектив обратился к врио главы района с просьбой обеспечить подвоз детей в соседнюю школу. "Сегодня нам не предоставили транспорт. Если и завтра не предоставят, мы будем жаловаться", – сказал Тинагаджиев, слова которого приводят "Кавказ. Реалии"*.

Комментарии директора школы села Гутатли относительно заявлений учителей не поступали. На сайте Минобразования Дагестана информации о забастовке учителей по данным на 18.30 мск 11 мая нет.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в феврале 2015 года учителя разных сел горных районов Дагестана объявили о готовности начать забастовку в связи с невыплатой компенсаций за коммунальные услуги.

* издание включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.