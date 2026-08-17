Состояние пешеходной инфраструктуры в Краснодаре дало повод для критики чиновников

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Тротуары в жилом районе Новознаменский в Краснодаре заросли травой, а вдоль пешеходных зон нет деревьев, пожаловалась в Telegram местная жительница. Другие горожане, комментируя ее жалобу, раскритиковали качество благоустройства и указали на отсутствие комфортных условий для пешеходов.

В видеоролике жительница жилого района Новознаменский в Краснодаре пожаловалась, что тротуары по улице имени Георгия Жукова заросли амброзией, которая пробивается сквозь плитку, а многочисленные обращения в ЕДДС не дали результата. На кадрах показан тротуар, по обеим сторонам заросший травой.

Видео 16 августа опубликовал телеграм-канал "Туподар Краснодар", на который подписано около 56 тысяч пользователей. На 08.55 мск 17 августа этот ролик набрал около 5,4 тысячи просмотров и девять комментариев.

Комментаторы раскритиковали качество благоустройства и содержания городских территорий. "Зато в центре, на Пушкина и Советской, несколько дней назад шли косари. Так как травы там особо нет, они очень старались найти хоть что-то, чтобы скосить. Но в основном просто гоняют пыль", – написал Sergey Kobzarev.

"Такая же ситуация с механическим подметанием улиц: просто машинка проезжает по дороге и оплата за GPS-трек плюс моточасы, никто реально не оценивает, стала ли улица чище", – отметил модератор паблика в комментариях к посту.

"Если лежат какие-нибудь бутылки или прочий мусор, его старательно обходят, чтобы не повредить при "покосе". Так он и лежит там потом благополучно в пыли", – указал Sergey Kobzarev. "Вот часто ловлю себя на мысли, что когда мэрия ничего не делает, это иногда лучше, чем она что-то делает", – заключил он.

Другие пользователи указали на отсутствие деревьев и тени вдоль пешеходных зон. "И ноль деревьев и тени", – написала Ирина Руднева. "Ладно трава, где деревья? Это Краснодар! Километры тротуаров под палящим солнцем", – возмутилась Надежда.

"Это называется благоустройство по-краснодарски", – сыронизировал Sergey Kobzarev в другом комментарии.

На 08.55 мск 17 августа на сайте администрации Краснодара нет комментариев относительно жалобы горожан на состояние пешеходной инфраструктуры.

"Кавказский узел" также писал, что краснодарцы неоднократно жаловались на состояние городской инфраструктуры и благоустройство общественных пространств. Так, 16 октября 2024 года жители поселка Российский пожаловались на состояние грунтовой дороги на улице Лаперуза, которую они несколько лет просили заасфальтировать. 30 сентября того же года жители микрорайона Юбилейный выступили против застройки зеленой зоны на Рождественской набережной и потребовали сохранить ее как общественное пространство.