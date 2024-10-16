Краснодарцы потребовали у властей заасфальтировать дорогу

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В поселках Российский и Краснодарский, которые были возведены на землях бывших совхозов, дома были сданы застройщиками без всякой инфраструктуры, включая дороги, сообщили местные жители. По их словам, они просят власти заасфальтировать улицу Лаперуза уже несколько лет, но чиновники ограничивались обещаниями, а затем даже обещать перестали.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября жители поселка Российский в Краснодаре провели сход из-за состояния грунтовой дороги на улице Лаперуза. Они напомнили, что не первый год просят ее заасфальтировать. На сходе была задержана местная жительница Елена, ее обвинили в неповиновении полицейским и оставили в полиции на ночь. 13 октября суд оштрафовал Елену Чернойван на 20 тысяч рублей, признав виновной в организации митинга. По ее словам, участники схода пытались добиться реакции властей на жалобы на состояние дороги.

За несколько часов до начала схода Елена получила предостережение "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, административных правонарушений, разрешение которых относится к компетенции полиции". После этого жители поселка решили, что проводить собрание не будут, но вышли, чтобы обсудить проблему состояния дороги. Обвинение Елене в неповиновении полиции один из силовиков объяснил тем, что "предлагали ей сесть в машину и пообщаться, а она не согласилась".

Жительница поселка Российский Елена Чернойван рассказала 15 октября корреспонденту "Кавказского узла" о проблемах с инфраструктурой в населенном пункте и события, которые привели ее к судебному заседанию и штрафу.

«Я купила дом на улице Лаперуза в 2017 году. Наше поселение, где на данный момент проживает более ста тысяч человек, - ранее это были обширные поля двух крупных совхозов «Российский» и «Краснодарский». Ныне это огромные поселения с десятками улиц. Это многоэтажные дома по три-четыре этажа и одно-двух-этажные коттеджи на одну семью. Я живу в коттеджном поселке. От центра Краснодара мы в семи-восьми километрах. Из инфраструктуры у нас за все время моего проживания застройщиками не было построено ничего, кроме домов. Электроэнергию мы сами наладили, газ я выбила, вода своя - скважины. Детских садов и поликлиник нет. Но самое страшное, что нет подъездных дорог. К нам не смогут подъехать ни "скорая", ни пожарные… Да и мы сами с трудом выбираемся по бездорожью на работу, в школу, в магазины. К примеру, у меня 10-летняя дочь вынуждена каждый день два километра идти пешком по бездорожью в одну сторону и после школы обратно. Из-за пыли и грязи она в школу приходит серая, а обратно - вся черная. Тротуаров нет. Машины носятся, поднимая клубы пыли. Едут и грузовики, подвозя грузы для новых строек. Это невозможно описать словами, что мы испытываем каждый день. Вся эта пыль оседает в легких. Мы сами за свой счет высадили 500 деревьев. Но вы бы видели эти деревья! Они все скрученные от такой экологии и плохо растут, что говорить о нас людях», -рассказала она.

Ранее чиновники нам обещали дорогу в 2023 году, потом в 2024, в 2025... Но вдруг в этом году они и обещать перестали

И Чернойван, и ее соседи писали жалобы во все структуры от администрации Краснодара до администрации президента, но безрезультатно. «Ранее чиновники нам обещали дорогу в 2023 году, потом в 2024, в 2025... Но вдруг в этом году они и обещать перестали. Дали отписку, что дорога - это не дорога, а чистое поле по документам. Что на деле, как мы выяснили, не соответствует действительности, потому что это дорога, и она давно переведена в муниципальную собственность, что подтвердили нам прокуратура и ГИБДД… То есть уже семь лет, как я тут живу, нас пускают по кругу. Естественно, с соседями мы решаем, что нам делать дальше, потому что жить в таких условиях, без инфраструктуры, нельзя. У меня 12 октября был день рождения. Мы решили провести собрание жильцов, заодно я взяла с собой торт, чтобы угостить собравшихся соседей. Пришло человек 20 жителей, но, откуда не возьмись, набежали сотрудники администрации и человек шесть полицейских в штатском. Мы даже не успели провести какое-то собрание. Соседи только подарили мне цветы и поздравили с днем рождения, как на меня накинулись [...], схватили за руки и потащили в свою машину, куда силой затолкали. Я им пыталась объяснить, что соседи собрались на мой день рождения, в руках у меня были цветы, но они меня засунули в машину вместе с цветами и повезли в участок, где стали вменять сопротивлением им и организацию митинга. Я им повторила, что у меня день рождения, никакого митинга я не организовывала, у меня дома остался 10-летний ребенок, но они им слушать ничего не хотели. Запихали меня в клетку до утра, где я провела ночь, и утром повезли в суд. Судья сделала милость, не признала обвинение меня в сопротивлении полиции, однако обвинила в организации митинга. Я была такая усталая, что даже не было сил возражать. Она объявила штраф в 20 000 рублей и меня отпустили домой к ребенку», - рассказала подробности своего задержания Елена Чернойван.

Другие жители поселка подтвердили слова Елены Чернойван. «По документам мы живем в городской черте, а если выглянуть из окна, то впечатление, что посреди поля: с одной стороны - пыльная неасфальтированная дорога, вся в выбоинах, а по другую - поля, по которым комбайны собирают пшеницу или засеивают ее», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья, которая купила тут жилье пять лет назад.

Это по-вашему нормально, что внутригородская дорога, соединяющая микрорайоны - двухполюсная гравийка

Жительница улицы Лаперуза Вера Васильева направила на днях обращение в администрацию города, Краснодарского края и президента Российской Федерации с просьбой прояснить ситуацию с укладкой асфальта. Она попросила «провести проверку готовности проектно-сметной документации и выделить денежные средства на полноценную реконструкцию дороги или включить данную улицу в программу «Безопасные качественные дороги». "Данная улица изначально была двухполосной с асфальтным покрытием, после перехода этой территории от совхоза к городу улицу запустили и до 2022 года не ремонтировали. Мы, жители прилегающих территорий не раз обращались к властям и надзорным органам с просьбой ремонта этой дороги. Имеются ответы прокуратуры об имеющихся предписаниях о приведении этой дороги в порядок и о том, что на момент 2020-21 года идет разработка проектно–сметной документацию. 18 ноября 2021 года на сайте администрации появилась статья о начале реконструкции ул. Лаперуза, но 19 августа 2022 на своей странице в "ВКонтакте" администрация похвасталась (а хвастаться не чем), что Лаперуза готова в «гравийном» исполнении. Вопрос, а где асфальт? И это по-вашему нормально, что внутригородская дорога, соединяющая микрорайоны - двухполюсная гравийка. Для справки, эту дорогу очень ждали наши дети, которые по-прежнему продолжают кружить на школьных автобусах через улицу 1 мая (дорога до школы в автобусе доходит до трех часов), так как Лаперуза технически непригодна и небезопасна для проезда транспорта с детьми, а далее (сделав круг вокруг района на автобусе) идут пешком к утопающей в пыли Лаперуза", - говорится в ее обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Васильева отметила инфраструктурная важность улицы. "Улица Лаперуза длиной 2.5 км – «скелетная» городская дорога, соединяющая поселки Российский, Краснодарский, микрорайон К. Россинского, дорога, дающая доступ к выезду на трассу через Индустриальный и в город, минуя выезд на улицу 1 Мая. После открытия этой дороги наблюдается снижение пробок по улице 1 мая и К. Россинского. Но дорогу открыли только в гравийном исполнении, без пешеходной зоны и освещения. Ежедневно по этой дороге едут тысячи машин, поднимая «пылевую бурю», при этом по дороге идут к школьному автобусу дети, глотая пыль, без возможности уклониться от машин. Вся лесополоса, это старые сухие акации с 10-сантиметровыми шипами, способными покалечить человека. Другой дороги нет. Дома на прилегающей территории в пыли. Надеемся, что улица Лаперуза вновь приобретет асфальтированный вид, о чем заявлялось на сайте администрации города в 2021 г. Посадка вдоль улицы будет пропилена и удалят все небезопасные, аварийные и больные деревья и по ней будет доделан бульвар с освещением (обещанный еще к 2022 году). Что в конечном итоге будет соответствовать требованиям безопасности и комфорта в современной городской среде», - написала от имени жителей Вера Васильева.

Депутат Краснодарской думы Александр Сафронов, который вмешался по просьбе жителей в данную ситуацию, считает, что во всем виноваты застройщики и чиновники, которые вводят в эксплуатацию дома без инфраструктуры и разрешают продавать их даже без подъездных путей к ним. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на его заявление по поводу ненадлежащего обслуживания мэрией Краснодара муниципальной дороги Лаперуза, ГИБДД в лице начальник Отдела Госавтоинспекции А.Е. Глотова дало ответ 4 октября 2024 года. (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

«В отношение муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» (далее МКУ «ЦМДДиТ»), как структурного подразделение органа, осуществляющего, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. Nº257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», мероприятия по организации дорожного движения в отношении дорог местного значения города Краснодара, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, а также направлена информация о необходимости организовать выполнение мероприятий по восстановлению дорожного покрытия проезжей части на рассматриваемом участке улично-дорожной сети города Краснодара. По информации МКУ «ЦМДДиТ» (от 23 сентября 2024 г. Nº 719), на рассматриваемом участке улично-дорожной сети работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены в полном объеме, дорожное покрытие восстановлено», - написал Глотов.

Чиновникам совершенно ничего не стоит внести данную сумму из бюджета и оплатить штраф

Ответ не удовлетворил ни Сафронова, ни жителей. «Этот ответ не о чем. Штраф по санкциям данной статьи составляет от 200 000 до 300 000 рублей. Чиновникам совершенно ничего не стоит внести данную сумму из бюджета и оплатить штраф. Они же платят с государственного кармана, а не со своего личного, поэтому никаких последствий для чиновников нет», - считает депутат Александр Сафронов.

Елена Чернойван показала корреспонденту "Кавказского узла" аналогичный ответ ГИБДД от 2021 года, где на мэрию Краснодара уже накладывался штраф, но оплатила ли его мэрия - ей неизвестно.

Адвокат, который защищал в суде Елену Чернойван, Евгений Сащенко считает, что права жителей нарушены в связи с инфраструктурными проблемами. "В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Градостроительным кодексом РФ, застройщики обязаны соблюдать ряд правил и требований при строительстве жилых домов, включая создание инфраструктуры. Застройщики обязаны не только возводить жилые здания, но и обеспечивать наличие определенной инфраструктуры, которая требуется для комфортного проживания. К такой инфраструктуре относятся: инженерные сети (водоснабжение, водоотведение (канализация), электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и др.); транспортная инфраструктура (дороги, подъездные пути, пешеходные дорожки); социальная инфраструктура (школы, детские сады, поликлиники и другие объекты, необходимые для обеспечения социальных потребностей населения); объекты благоустройства (озеленение, парки, детские и спортивные площадки, парковочные места). Эти требования регулируются не только Градостроительным кодексом, но и санитарными и строительными нормами и правилами (СНиПы и СП). Также могут быть дополнительные региональные или муниципальные требования к инфраструктуре в рамках реализации градостроительной политики", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сащенко отметил, что, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объект может быть введен в эксплуатацию только после того, как будет проведена проверка его соответствия проектной документации, в которой должны быть указаны все обязательные элементы инфраструктуры. "Ввод в эксплуатацию производится на основании разрешения, которое выдаётся после приёмки объекта. Для получения такого разрешения застройщик должен предоставить документы, подтверждающие завершение работ по строительству и оборудованию всех обязательных объектов инфраструктуры. Если застройщик сдал дом без необходимой инфраструктуры, это является нарушением. Основные санкции включают штрафы (согласно статьи 9.5 КоАП РФ). Там предусмотрены штрафы за нарушение требований проектной документации и норм эксплуатации объектов строительства. Штрафы могут достигать нескольких миллионов рублей", - отметила адвокат.

Также, по его словам, могут быть применены такие санкции, как приостановка деятельности или даже аннулирование лицензии на строительство. "Также могут быть применены дополнительные меры в случае, если жильцы или другие заинтересованные стороны подадут иск в суд на застройщика. Кроме того, ввод в эксплуатацию дома без необходимой инфраструктуры может затянуться, что лишает застройщика права продавать квартиры в таком доме до устранения всех нарушений. Контроль за соблюдением этих норм возложен на надзорные органы, такие как Государственная строительная инспекция, и органы местного самоуправления. Таким образом, застройщики обязаны сдавать дома с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой, а за нарушения их ждут штрафы и другие санкции», - пояснил адвокат.

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