Участница схода в Краснодаре оштрафована по делу об организации митинга

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Суд в Краснодаре оштрафовал на 20 тысяч рублей задержанную на сходе жильцов Елену Чернойван, признав ее виновной в организации митинга. Участники схода пытались добиться реакции властей на жалобы на состояние дороги, рассказала Чернойван.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября жители поселка Российский в Краснодаре провели сход из-за состояния грунтовой дороги на улице Лаперуза. Они напомнили, что не первый год просят ее заасфальтировать. На сходе была задержана местная жительница Елена, ее обвинили в неповиновении полицейским и оставили в полиции на ночь.

За несколько часов до начала схода Елена получила предостережение "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, административных правонарушений, разрешение которых относится к компетенции полиции". После этого жители поселка решили, что проводить собрание не будут, но вышли, чтобы обсудить проблему состояния дороги. Обвинение Елене в неповиновении полиции один из силовиков объяснил тем, что "предлагали ей сесть в машину и пообщаться, а она не согласилась".

Заседание суда по делу Елены Чернойван состоялось сегодня, сообщил в своем телеграм-канале депутат гордумы Александр Сафронов. "Суд завершен, и Елена с родными едет домой! Огромная благодарность адвокату Евгению Сащенко за помощь. Без него все было бы сильно хуже", - написал он.

Судья назначила минимально возможный штраф

Женщина была обвинена по двум статьям КоАП РФ, в том числе статье 19.3 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). "Это обвинение мы отбили, суд прекратил дело по этой статье. По части 20.2 «Организация митинга» судья назначила минимально возможный штраф - 20 тысяч", - написал депутат.

Он отметил, что Елену Чернойван "задержала полиция за якобы незаконно организованный митинг". "Разумеется, митинга не было, а люди просто вышли пообщаться и обсудить волнующую их проблему дороги по ул. Лаперуза", - пояснил Сафронов.

Может быть, мы не имели права собираться. Но это был крик души жильцов

От ответственности по статье 19.3 КоАП РФ женщину освободили «за малозначимость», сообщает сегодня 93.ru со ссылкой на своего корреспондента в суде.

Елена Чернойван пояснила, что жители пытались привлечь внимание чиновников к проблеме с дорогой. "Со всеми жителями решили выйти, потому что уже крик души у людей. Устали, все задыхаются. Меры никакие не предпринимаются. С 2021 года одни только обещания. 2023 год — обещания. В этом году обещали приступить к ремонту. А теперь говорят: может быть в 2026-м году, а может быть и дальше… Понятно, что где-то мы сделали что-то неправильно. Может быть, мы не имели права собираться. Но это был крик души жильцов. Но так жить невыносимо. Нас никто не слышит, никаких мер нет абсолютно", - приводит ее слова издание.

Жители улицы Лапейруза жалуются на пыль от проезжающих автомобилей. По их словам, в начале лета мэрия отгрейдировала дорогу, но это не помогло: сейчас там "огромные ямы, пыль стоит столбом".

По данным мэрии, дорогу на участке от Комарова до Дорожной должна отремонтировать строительная компания, но срок строительства дороги сдвинули на 2025–2026 годы. Ранее чиновники обещали, что ремонт начнется в 2024 году, пишет издание.

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