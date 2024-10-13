Жительница Краснодара задержана на акции

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В поселке Российский жители вышли на улицу из-за состояния грунтовой дороги, они уже не первый год просят ее заасфальтировать. Полицейские задержали одну из местных активисток Елену, обвинив ее в неповинованиии требованиям. Женщину оставили на ночь в отделении полиции.

12 октября жители поселка Российский в Краснодаре провели акцию из-за состояния грунтовой дороги на улице Лаперуза.

По словам жителей, которые присутствовали на сходе, практически сразу к ним приехали сотрудники полиции и мэрии. К одной из активисток Елене подошел мужчина в гражданском и заявил, что ее "доставят в отдел полиции для опроса по материалам проверки". Он заявил, что женщина оказала неповиновение и не исполнила "законное требование сотрудника полиции", пишет 93.ru.

Затем трое мужчин в штатском увели активистку. Как выяснилось позднее, за несколько часов до начала схода Елена получила предостережение "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, административных правонарушений, разрешение которых относится к компетенции полиции". После этого жители поселка решили, что проводить собрание не будут, но вышли, чтобы обсудить проблему.

Супруг Елены, узнав про ее задержание, поехал в отдел полиции. Она сказала ему, что подпишет какие-то бумаги, после чего ее увезут. "Я с полицейским общался, спрашивал, за что. Он рассказал, что она не подчинилась их действиям, они предлагали ей сесть в машину и пообщаться, а она не согласилась и в итоге ее задержали", - приводит его слова телеграм-канал издания.

Ближе к 00.00 мск стало известно, что Елену увезли в управление МВД на улице Октябрьской, где она пробудет всю ночь. Утром должен состояться суд по ее административному делу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители поселка Российского в районе Лаперуза в июле 2023 года обращались к городским властям с просьбой установить светофор на перекрестке, который переходят дети, идущие в школу №17.

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