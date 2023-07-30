Родители учеников призвали мэрию Краснодара обустроить перекресток около школы

30 июля 2023, 13:18

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На пути к школе № 17 дорожный перекресток с интенсивным движением не обустроен светофором и пешеходным переходом, и дети боятся переходить дорогу, заявили авторы обращения к мэрии Краснодара.

Видеообращение жителей Краснодара к мэрии опубликовала сегодня в своем телеграм-канале краснодарская активистка Яна Антонова. "Матери из района Лаперуза обратились к мэру Краснодара Евгению Наумову с требованием установить светофор на перекрестке, где их дети будут ходить в школу", - написала она в аннотации к видео.

Один из двух роликов снят в режиме селфи. На нем женщина стоит на фоне нерегулируемого перекрестка, по которому движется поток автомобилей. "Обращение к администрации города Краснодара. Нахожусь на нерегулируемом перекрестке. Нашим детям нужно ходить в 17-ю школу… Дети боятся: посмотрите, какие грузовики ездят, посмотрите, сколько движения. Интенсивное движение, безопасность детей никто нам не обеспечивает", - говорит женщина на видео.

Второе видео снято там же. В кадре эта же женщина стоит рядом с несколькими детьми и подростками. "Нашим детям с улицы Лаперуза необходимо идти в школу, нужно переходить эту дорогу. Мы не знаем, каким образом дети должны переходить", - говорит на видео автор обращения.

Она интересуется у властей, каким образом они решат проблему. "Будет ли светофор, будет ли освещение, либо 91-ю маршрутку добавите, либо пост ГИБДД сделаете?" – говорит женщина на видео.

Одно из этих видеообращений размещено также в телеграм-канале "Район Лаперуза", на который подписаны 319 пользователей. "Уважаемые глава муниципального образования г. Краснодар Наумов Е.М. и зам.главы г. Краснодара Архипов В.О., обращаются к вам родители с "района Лаперуза". Мы очень переживаем, каким образом наши дети будут переходить дорогу на нерегулируемом перекрестке ул.Лаперуза, ул.Дорожная, ул.Лоцманская", - говорится в текстовом обращении под видеороликами.

По словам авторов обращения, в 2022 году на собрании "обещали установить светофор и освещение". "Но прошёл год, и его до сих пор нет. До 1 сентября остался всего месяц", - указали авторы обращения.

По состоянию на 13.15 мск, под публикацией Яны Антоновой нет комментариев, под публикацией в телеграм-канале "Район Лаперуза" размещен один комментарий. "Кормят, кормят завтраками. Школу открыли, а как добираться дети должны, так и не подумали", - написал его автор, пользователь с ником "Люция З".

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