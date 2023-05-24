Педагоги выступили против смены директора школы в дагестанском селе

24 мая 2023, 09:29

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Власти Акушинского района без учета мнения учителей заменили директора школы человеком, чья компетентность вызывает сомнения, заявили педагоги из села Балхар и попросили главу Дагестана вмешаться в ситуацию.

Коллективное обращение учителей школы села Балхар Акушинского района к главе Дагестана Сергею Меликову опубликовал сегодня в своем телеграм-канале "Черновик".

"Происходят странные дела. В середине учебного года объявлено об отстранении от должности директора школы, которая, после прохождения по конкурсу на должность, отработала чуть больше года. Администрация Акушинского района в каком-то тихом и закрытом режиме объявила конкурс (о проведении которого мы узнали только после его окончания) на вакантную должность директора школы", - цитирует издание заявление педагогов.

Сотрудники школы предположили, что администрация "создала возможность проведения конкурса на должность директора, «разыграв» должность для нужного им человека". "В конкурсе победил человек, который не является выходцем из села, в селении практически не живет и имеет сомнительную историю педагогической деятельности и уровень образования", - говорится в публикации.

Авторы обращения попросили Меликова "вмешаться и оказать свое участие и влияние для восстановления возможности балхарцам руководить своей школой и сохранить принципы нормальной общественной справедливости".

"Считаем необходимым отменить результаты конкурса на должность директора Балхарской школы, перенести конкурсные мероприятия на период летних школьных каникул и проведение нового конкурса с информированием всех потенциальных претендентов на данную должность, а не только того, кого необходимо протолкнуть", - указано в обращении.

Администрация Акушинского района, по состоянию на 09.25 мск, не прокомментировала претензии педагогов на своем сайте, в телеграм-канале и на странице во "ВКонтакте". Сергей Меликов, по состоянию на 09.25 мск, в своем телеграм-канале не отреагировал на обращение сельчан.

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