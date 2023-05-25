Заявление отца Джамбетова стало уникальным для чеченской эмиграции

25 мая 2023, 00:44

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Решение отца Хусейна Джамбетова не мстить за сына, если он будет убит - первый подобный случай в среде чеченской политэмиграции, заявили президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и представитель ассоциации "Вайфонд". На это заявление отца вынудило поведение сына, хотя в Чечне подобные случаи происходили под давлением властей, отметил правозащитник Оюб Титиев.

Как писал "Кавказский узел", переход Джамбетова на сторону Рамзана Кадырова вызвал широкое обсуждение, но на деятельность ичкерийцев это не повлияло, заявили сторонники самопровозглашенной Ичкерии. Джамбетов после возвращения в Чечню опубликовал видео, в котором похвалился участием в убийстве украинских военных. Отец Хусейна Джамбетова заявил на аудиозаписи, что прощает кровника, который убьет его сына. Хусейн Джамбетов, приехав в Чечню, стал сдавать властям тех чеченцев, которые бывали в их доме и выражали несогласие с действиями властей Чечни, в том числе имама Валида Куруева, рассказал представитель духовенства.

В октябре 2022 года в отношении 40-летнего жителя Чечни Хусейна Джамбетова было возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества. По данным силовиков, он принимал участие в создании "Отдельного батальона особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия", которое входит в состав иностранного легиона вооруженных сил Украины. 14 мая стало известно, что Джамбетов вернулся в Чечню.

Разрешение на расправу, если человек совершил крайне неблаговидный поступок, иногда допускается адатами, рассказала представитель правозащитной организации "Вайфонд". "Когда родственник в чём-то провинился. Когда его поступок повлёк трагедию или позор. Кровная месть есть в культуре нашего народа. Такое случается. Но среди чеченской политэмиграции, среди оппонентов Кадырова такого ни разу не было", - отметила она.

В организации отметили, что Джамбетов "сам поехал воевать на стороне Украины". "Потом уехал по своей инициативе оттуда в Европу. Затем в Турцию. Никакого воздействия в виде угроз на него замечено не было. Предрасположенность к кадыровцам у него была раньше. Если вспомнить его слишком дружелюбные обращения к кадыровцам из Украины. С ним, как и с рядом других предавшихся Кадырову изначально что-то было не так", - рассказали в "Вайфонде" .

Среди чеченской диаспоры подобных прецедентов, как с разрешением отца Джамбетова на убийство сына, не было, согласился президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Я не слышал, чтобы что-то подобное говорили родственники", - добавил он.

Он рассказал, что однажды встречался с Хусейном Джамбетовым. "Моё общение с ним в Стамбуле привело к мысли, что он не вполне адекватный человек, это не значит, что у него опасные для окружающих проблемы с психикой. Но он был как-то погружён в себя. Говорил как будто сам с собой при общении", - пояснил Кутаев.

Ахмед Закаев рассказал, что после знакомства с Хусейном Джамбетовым на Украине понял, что тот "психически неуравновешенный". "Он был так одержим навязчивой идеей объединить всех чеченцев. И он считал, что это его миссия от Всевышнего. Именно тогда и было принято решение, что он не может находиться в рядах наших подразделений", - заявил он в интервью на YouTube-канале Radio NV.

Бывали случаи, когда жители Чечни давали согласие расправу с родными под давлением властей, заявил правозащитник Оюб Титиев, комментируя заявление отца Джамбетова. "А это необычно. Вероятно, поведение сына довело до такого состояния", - считает Титиев.

Ранее источник в духовенстве Чечни рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что местонахождение бывшего заместителя муфтия Чечни Валида Куруева, который бывал в доме у Джамбетовых в Европе, после возвращения на родину неизвестно.

По словам спикеров, они не имеют информации об исчезновении Куруева или его местонахождении. Также об исчезновении Куруева или его местонахождении к 23.00 мск не сообщалось в соцсетях "Вайфонда", блогеров Тумсо Абдурахманова, Ислама белокиева, Мусы Ломаева, Абуакара Янгулбаева, Telegram-каналах Niyso, "Оплот Ичкерии" и 1ADAT*.

Читатель "Кавказского узла" tara.runte написал, что "о внезапном исчезновении Валида Куруева слышал от его односельчан, из поселка Катаяма в Грозном". "Он в прошлом действительно был замом муфтия, и даже какое-то время исполняющим обязанности. Но затем его перевели просто в имама мечети. Утверждается, что помимо самого Валида забрали его сына и племянника. Где находится сам Куруев, никто не знает. Изначально некоторые выдвигали версию, что к его исчезновению может быть причастен именно Хусейн Джамбетов. Потому как новая волна захватов и исчезновений людей в Чечне пришлась как раз на период после его возвращения в Чечню. Теперь, как видим, это нашло прямое подтверждение", - отметил он.

"Отца этого Джамбетова искренне жаль. Достойный, видать, человек, и тяжело переносит предательство сына", - написал в комментарии на "Кавказском узле" читатель с ником carey.

"Слова отца Джамбетова о том, что он простит кровь своего сына тому, кто лишит того жизни, это не совсем согласие на его убийство. Это всего лишь гарантия того, что его близкие не будут объявлять кровную месть убийце", - подчеркнул пользователь beaulah. "Если они не будут объявлять кровную месть убийце, это разве не значит, что отец отказывается от возмездия за сына? F если отказывается от возмездия, не значит ли это, что он не видит повода для возмездия? А если не видит повода для возмездия, не значит ли, что соглашается с фактом убийством сына? Отец де-факто объявил, что убийство сына останется с его стороны безнаказанным", - возразил читатель с ником edmundo.croocks.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

"Кавказский узел" также писал, что 14 мая было опубликовано видеообращение, в котором Хусейн Джамбетов заявил, что приехал в Чечню благодаря "отцам страны" и озвучил угрозы в адрес тех, кто представляет ситуацию в Чечне не такой, как на самом деле.

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