Отец Джамбетова дал согласие на его убийство

23 мая 2023, 20:28

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Отец Хусейна Джамбетова заявил на аудиозаписи, что прощает кровника, который убьет его сына. Хусейн Джамбетов, приехав в Чечню, стал сдавать властям тех чеченцев, которые бывали в их доме и выражали несогласие с действиями властей Чечни, в том числе имама Валида Куруева, рассказал представитель духовенства.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года в отношении 40-летнего жителя Чечни Хусейна Джамбетова было возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества. По данным силовиков, он принимал участие в создании "Отдельного батальона особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия", которое входит в состав иностранного легиона вооруженных сил Украины. 14 мая стало известно, что Джамбетов вернулся в Чечню. Переход Джамбетова на сторону Рамзана Кадырова вызвал широкое обсуждение, но на деятельность ичкерийцев это не повлияло, заявили сторонники самопровозглашенной Ичкерии. Джамбетов после возвращения в Чечню опубликовал видео, в котором похвалился участием в убийстве украинских военных.

Ролик " Отец Джамбетова дозволил кровь своего сына для мусульман" с аудиозаписью на чеченском языке, которая звучит на фоне фотографии седобородого мужчины, опубликовал 22 мая YouTube-канал "Преступное государство". "Видео эти мне скидывали много. Может быть, из-за сочувствия, а может - и для поддержки. Я могу молить Аллаха только одним дуа (молитва в исламе - прим. "Кавказского узла"): я прощаю кровь сына тому, кто при встрече лишит его жизни и прошу Аллаха сначала принять его смерть", - перевел слова мужчины "Кавказский узел".

Мужчина, голос которого звучит на видео - действительно отец Хусейна Джамбетова, который получил в Европе прозвище "Хусейн-мясник", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности представитель духовенства республики, знакомый с родными Джамбетова.

По его словам, в Европу довольно часто приезжали представители чеченского духовенства. "Не кадыровцы, просто честные имамы, по-настоящему верующие. Их волновало, что молодежь отходит от веры, что забывают обычаи и привычки. Эти визиты, естественно, не согласовывались с властями Чечни. Среди их был особо уважаемый имам Валид Куруев. Он, помимо прочего, был давним другом отца Джамбетова и несколько дней был гостем в их доме. Гость для кавказцев - человек, который под защитой того, под чьим кровом он нашел приют и еду", - рассказал собеседник. Однако, по его данным, Хусейн Джамбетов стал "сдавать властям Чечни" тех, кто в Европе "плетет заговоры".

Собеседник отметил, что уже несколько дней никто не знает, куда исчез Валид Куруев. "Он пропал через несколько дней, как вернулся из Европы. Для старика это большой позор, что его сын сдал всех, кто что-то там говорил плохое о <Кадырове>. Но горше всего мысль, что его гость, его давний друг оказался , по всей вероятности, в застенках. Возможно, старику ничего плохого не делают, но сам факт, что он попал туда по наводке его родного сына - Джамбетову-старшему трудно пережить. Вот почему он принял такое решение", - прокомментировал он заявление отца Джамбетова.

Валид Куруев в прошлом занимал пост заместителя муфтия Чечни, в 2011-2017 годах его неоднократно цитировали в этом качестве официальные республиканские медиа.

На видео, в котором отец Джамбетова осуждает его действия, обратил внимание читатель "Кавказского узла". "Исходит ли это заявление именно от отца Хусейна Джамбетова или нет, сказать сложно. Хотя, с учетом обстоятельств возвращения последнего в Чечню (оставление поля боя на Украине, предательство по отношению к своим вчерашним товарищам), это вполне возможно. <...> Отказ отца от сына, тем более дозволение его убить, у чеченцев является крайней мерой, которая допускается лишь в исключительных случаях, и такое обязательно становится достоянием гласности. Поэтому, как бы сегодня кадыровская пропаганда не пыталась пиарить перебежчика, в народе он будет всего лишь человеком, проклятым своим отцом", - написал он.

Ахмед Закаев 18 мая сообщил, что Джамбетов-старший потрясен поступком своего сына. "Он был сыном моего соратника, который прошел войну, первую войну. Исключительно порядочный человек его отец. Я с ним вчера разговаривал по телефону. Я вынес ему соболезнования в связи с предательством. Он очень серьезно переживает по этому поводу", - рассказал Закаев в интервью на YouTube-канале Radio NV.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Он объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме и получил политическое убежище в Великобритании, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке об Ахмеде Закаеве.

"Кавказский узел" также писал, что 14 мая было опубликовано видеообращение, в котором Хусейн Джамбетов заявил, что приехал в Чечню благодаря "отцам страны" и озвучил угрозы в адрес тех, кто представляет ситуацию в Чечне не такой, как на самом деле.

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