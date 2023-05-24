Чеченский беженец освобожден из депортационного лагеря в Хорватии

24 мая 2023, 20:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Хорватии признал беженца из Чечни невиновным в причастности к экстремизму и постановил отпустить его из депортационного лагеря, сообщил представитель "Ассамблеи чеченцев Европы".

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что суд в Хорватии отказал пяти уроженцам Чечни в предоставлении международной защиты и статуса политических беженцев, мотивировав отказ тем, что они могут быть "исламскими экстремистами". 24 апреля правозащитники сообщили, что шесть уроженцев Чечни проводят голодовку в депортационном центре в Хорватии, протестуя против отказа в статусе беженцев из-за подозрений в экстремизме. 9 мая стало известно, что голодовка приостановлена из-за отсутствия реакции властей и ухудшения здоровья беженцев.

В середине января уроженцы Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что в Хорватии силовики избивали и издевались над приехавшими и вынуждают их отказаться от просьб об убежище.

Суд в Хорватии отпустил из депортационного лагеря беженца из Чечни, который находился там с другими чеченцами с ноября 2022 года из-за подозрений в причастности к экстремистской деятельности, так как правоохранительные органы не смогли предоставить доказательств, рассказал представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

"Это был уже третий суд по задержанию. На этот раз судья отнеслась с пониманием и разобралась в деле. Беженец отметил, что отсутствуют доказательства его связи с экстремистскими структурами, более того, он являлся волонтером "Красного креста", – привело его слова издание "Кавказ.Реалии"*.

По его словам, беженец, который был освобожден судом, планирует переехать к родственникам в Германию. В ближайшие дни должны пройти суды по другим задержанным в Хорватии чеченцам, добавил Дадуев.

"Ассамблея чеченцев Европы" создана в 2019 году, она зарегистрирована во французском Страсбурге, где находится ее головной офис. Организация сотрудничает с представителями чеченской диаспоры, с прессой стран ЕС и представителями местных властей, "отстаивая в рамках местных законодательств" интересы земляков, говорится на сайте организации.

Напомним, 7 ноября 2022 года стало известно, что силовики задержали в Хорватии не менее 15 приехавших из России уроженцев Чечни, и к ним применили насилие, требуя отказаться от просьб об убежище. "Это чеченцы, которые эмигрировали из России через Балканы и приехали в Хорватию. При этом они, насколько я знаю, не планируют оставаться в стране, а через нее едут дальше в Европу к своим близким и знакомым. Крупной чеченской диаспоры в Хорватии просто нет", - рассказал тогда представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

3 января у посольства Хорватии в Вене прошел митинг чеченской диаспоры против возвращения беженцев и практики отказа им во въезде в страны Евросоюза и в предоставлении убежища.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.