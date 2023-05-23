Арестованный судья из Краснодара пожаловался на ухудшение здоровья

23 мая 2023, 22:05

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Бывший судья Октябрьского районного суда Краснодара Геннадий Байрак, чье дело рассматривает Волгоградский областной суд, сообщил о резком ухудшении состояния здоровья в СИЗО и отсутствии возможности для обследования. Два свидетеля обвинения, бывшие коллеги Байрака, дали ему положительную характеристику и назвали его профессионалом в судейском деле. Байрак не признает вину в мошенничестве, заявляя, что требовал от своего знакомого лишь возврата долга, сообщила защита.

В Волгоградский областной суд уголовное дело на бывшего председателя Октябрьского районного суда города Краснодара Геннадия Байрака поступило из Басманного суда Москвы 11 октября 2022 года. Геннадия Байрака из московского СИЗО перевели в СИЗО-1 города Волгограда. Там он был помещен в камеру с бывшими сотрудниками правоохранительных органов. Процесс начался 31 октября 2022 года. Сегодня состоялось 34-е судебное заседание по этому делу, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Из материалов уголовного дела стало известно, что предварительное следствие проводил следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ, полковник юстиции Сергей Новожилов. Сторона обвинения утверждает, что Геннадий Байрак, состоявший в должности председателя Октябрьского районного суда Краснодара, в 2020 году оказал некое содействие своему знакомому Эдуарду Пономареву в судебном разрешении его гражданского спора. За эту "услугу" Байрак, по версии следствия,потребовал заплатить ему 2,3 миллиона рублей. Пономарев уклонялся от выплаты той суммы. Тогда Байрак 28 января 2021 года от имени адвоката Ольги Гасановой составил поддельный иск о взыскании долга с Пономарева "за оказание юридических услуг". Последовал арест домовладения Пономарева, после чего Пономарев согласился оплатить требуемую сумму. Сделал он это 10 марта 2021 года под наблюдением спецслужб.

После того, как по заявлению следственных органов высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении уволенного к тому моменту судьи Байрака, 4 августа последовал его арест. Следственные органы предъявили Байраку обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). Геннадий Байрак вину не признал и до настоящего времени не признает.

До начала судебного заседания адвокат Геннадия Байрака Никита Безруков рассказал корреспонденту "Кавказского узла" "провокационном характере обвинений". Это мнение защиты "за прошедшие два года не изменилось". В чем конкретно выражается провокационность, адвокат рассказывать не стал, намекнув на некие интриги. По его словам, существует много нестыковок в выводах следствия. Так, по словам Безрукова, потерпевший в своих показаниях "часто путается". Суть же конфликта между бывшим председателем районного суда Байраком и Эдуардом Пономаревым находится, по мнению защиты, в рамках гражданско-правовых отношений: Байрак занял деньги Пономареву, тот же их не вернул.

"Были получены (от Байрака) денежные средства в долг родственницей Пономарева - 2,5 миллиона рублей (2,3 миллиона рублей с учетом инфляции, - прим. "Кавказского узла"). Во-первых, эту сумму первым озвучил сам Пономарев. А Геннадий Федорович подтвердил это. Есть определенные нестыковки в показаниях потерпевшего. Некоторые моменты, на которых он (потерпевший) настаивает, опровергаются имеющимися у нас документами и материалами, которые мы намерены в суд предоставить", - рассказал корреспонденту адвокат. В качестве примера Безруков рассказал о том, что в имеющихся в материалах дела аудио-записях эксперты обнаружили признаки монтажа, "что недопустимо". "Потерпевший поясняет, что действиями Байрака ему якобы был причинен ущерб. Было совершено покушение на его право собственности, в том числе. Хотя дом его был ранее арестован по долгам по кредитам", - продолжил Безруков.

Адвокат усматривает некий формализм в уголовном деле. Байраку, как судье, следовало бы решать вопросы возвращения долга в гражданско-правовых рамках судебного процесса. "По версии же следствия формально он повел себя неправильно", - заметил Безруков.

Никита Безруков пояснил, что за пределами Волгоградской области это уголовное дело по существу не рассматривалось. В Москве обсуждались только вопросы о территориальной подсудности, о мере пресечения, ее избрания и продления. Адвокат сообщил, что у Геннадия Байрака двое взрослых детей и двое внуков. Ему 61 год. "Затягивания процесса нет. Просто свидетелей достаточно много. Процесс идет. Если бы это проходило в Краснодаре, было бы, конечно, все быстрее. Тут ведь некоторая удаленность. Она накладывает сложности при опросе свидетелей. Общение с ними проходит в основном через видеосвязь", - сообщил Никита Безруков.

Суд начался в 14.30 мск. Председательствовал судья Игорь Ткаченко. Присутствовали адвокат Безруков и сотрудник прокуратуры. За порядком следил судебный пристав. В камеру для подсудимых ввели Геннадия Байрака. Он имел усталый вид. После того, как судья сообщил о начале заседания, подсудимый достал из сумки документы и стал и перечитывать. Судья не удовлетворил просьбу корреспондента "Кавказского узла" о проведении фотосъемки в зале суда, предложив написать ходатайство в письменной форме.

Проходил опрос свидетелей. Двое из них не явились без уважительных причин, повестки, отправленные в Краснодар почтой, вернулись в суд. По видеотрансляции опросили двух свидетелей от стороны обвинения: действующего судью Октябрьского районного суда Краснодара Александра Прибылова и судью краевого суда Наталью Мантул. Оба свидетеля сообщили, что ранее работали в районном суде с подсудимым ("находились с ним в чисто рабочих ровных отношениях"), с потерпевшим же они не знакомы.

Прибылов рассказал, что с ноября 2016 по ноябрь 2022 года он занимал должность заместителя председателя Октябрьского суда. Сотрудница прокуратуры стала его опрашивать о режиме работы суда в период пандемии. Прибылов сообщил, что согласно федеральным и региональным законам и нормативным актам доступ в суд был ограничен. Сотрудница прокуратуры поинтересовалась, велся ли журнал приема документов. Прибылов ответил утвердительно. Назвать фамилии делопроизводителей и перечислить их обязанности свидетель затруднился. Так же он, сославшись на забывчивость, не смог ответить на вопросы сотрудницы прокуратуры, связанные с подробностями поступления искового заявления "дежурного адвоката" Гасановой в отношении Пономарева.

Слово попросил Байрак. Он сообщил суду, что постоянное присутствие "дежурных адвокатов" в суде связано со спецификой работы Октябрьского суда по уголовным делам. "В наш суд, подобно Басманному суду в Москве, поступает огромное количество уголовных дел. В 10 раз больше (чем в других судах) - рассматривались в месяц до 200 материалов по мере пресечения. Поэтому в суде находились постоянно дежурные адвокаты. Если бы не явился адвокат (подследственного), где бы мы брали адвоката. Процесс бы застопорился", - пояснил Геннадий Байрак.

В конце опроса свидетель Прибылов выразил судье обеспокоенность по поводу "явного ухудшения состояния здоровья Геннадия Федоровича".

Второй свидетель Наталья Мантул пояснила суду, что с января 2002 года по декабрь 2013 года она работала судьей в Октябрьском суде. Сотрудница прокуратуры попросила ее вспомнить подробности гражданского дела о наследстве двух, проходящих по делу Байрака, граждан (назвала их фамилии). Сторона обвинения интересовалась, не проявлял ли интерес к этому делу Байрак. Мантул сообщила, что Байрак этим делом не интересовался. При этом фамилии фигурантов дела она помнит, но подробности процесса позабыла. Оба свидетеля дали Байраку положительную характеристику и назвали его профессионалом в судейском деле, "с большим опытом работы". После опроса свидетелей сотрудница прокуратуры указывала на незначительные расхождения в их показаниях - сейчас и данных ранее следствию.

Судья объявил об окончании опроса свидетелей стороны обвинения. Он назначил опрос двух свидетелей со стороны защиты на 15.00 мск 29 мая.

Когда Байрака выводили из камеры подсудимых, корреспондент "Кавказского узла" поинтересовался состоянием его здоровья. Байрак заметил, что теме его здоровья посвящен один том уголовного дела, потому что под арест его брали в предынсультном состоянии. "Самое главное – опухоль позвоночника, камни в почках. Если они (камни) пойдут в СИЗО – это смерть, как вы понимаете. Медобследование сейчас невозможно. В Москве онколог приезжал, поверхностно осмотрел (опухоль в позвоночнике), сказал, что она не растет. В позвоночнике диска одного нету. Нога отнимается", - перечислил свои заболевания Геннадий Байрак.

На условия содержания в СИЗО как в Москве, так и в Волгограде, подсудимый не жаловался. "Делают (сотрудники СИЗО), все, что могут в этих условиях. Всегда реагируют на просьбы. Содержусь с бывшими сотрудниками правоохранительных органов. Проблем здесь нету", - сообщил Байрак.

Ответить на вопросы о провокационности заведенного против него уголовного дела и о структурах, заинтересованных в смещении его с должности председателя районного суда, Геннадий Байрак не успел, так как сотрудники полиции оградили его от общения с журналистом.

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