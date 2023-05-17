Суд отказался освободить Дмитрия Новикова из-под стражи

17 мая 2023, 02:41

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Суд в Ставропольском крае отказался изменить меру пресечения бывшему сочинскому судье Дмитрия Новикова, которому продлен срок заключения под стражу до 8 июля. Адвокат Анна Половинская заявила, что решение будет обжаловано в кассации.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня 2021 года по подозрению в покушении на посредничество при передаче взятки. Позже на допросе он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 7 июня 2021 года Новиков был помещен под стражу. 24 апреля адвокаты Новикова выступили против его этапирования в суд Ессентуков из Новороссийска, так как оно негативно скажется на его здоровье. 15 мая адвокаты Новикова сообщили, что состояние его здоровья ухудшилось.

Судья Хостинского районного суда Сочи Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке". Ранее, в апреле 2010 года, Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края лишила Дмитрия Новикова статуса судьи, изменив формулировку увольнения в 2008 году с добровольной отставки на увольнение в связи с лишением статуса судьи. Спустя год решение КСС о досрочном прекращении полномочий Новикова было отменено.

16 мая Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляцию Дмитрия Новикова на постановление Ессентукского городского суда от 5 апреля о продлении срока содержания под стражей до 8 июля 2023 года.

«На суде по рассмотрению жалобы по ВКС присутствовал сам Дмитрий Новиков, он заявил ходатайство об освобождении его от участия в процессе по причине плохого самочувствия. Медицинский документ он предоставил и был освобожден. Суд рассмотрел жалобу без Дмитрия Владимировича с моим участием и отказал в его просьбе освободить его из-под стражи. Судья не озвучил мотивацию и свои доводы, по которым он отказал, а лишь зачитал резолютивную часть своего вердикта. Когда мы его получим, мы обжалуем данный вердикт в кассации», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Анна Половинская.

В апелляции Новикова (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, в частности, что суд Ессентуков, вынося вердикт о заключении его под стражу, допустил противоречия. «Суд установил данные о моей личности, что адвокат (то есть трудоустроен); имею постоянное место жительство и дом в г. Краснодаре. По месту работы и месту жительства характеризуюсь положительно. Имею прочные семейные и социальные связи: сын - адвокат, брат - защитник наряду с адвокатом, за меня лично поручается коллектив Краснодарской краевой коллегии адвокатов филиала №80 и общественно известное лицо - кандидат в Президенты РФ на выборах 2018г. Сурайкин М.Л. Я страдаю рядом хронических заболеваний, в настоящее время патологии в стадии обострения; не судим; в розыск не объявлялся, меры пресечения не нарушал, от вызовов следствия и суда не уклонялся, процессуально добросовестен. Однако суд счел нужным ограничить мою свободу и избрал самую суровую меру пресечения - заключил под стражу», - говорится в апелляции.

Анна Половинская считает, что имеются основания для изменения меры пресечения. "Считаю, что вывод судов первой и второй инстанции не основан на материалах дела, поскольку в заключении специалиста в области судебной медицины, приобщенной к материалам уголовного дела следователем, прямо указано о наличии у Новикова Д.В. хронических заболеваний, включенных в перечень, на обострение этих патологий и на необходимость освидетельствования, а также на то, что в стадии обострения заболеваний его участие в следственных и иных процессуальных действиях невозможно. Наличие заболеваний и их обострение - установленный факт, который является самостоятельным основанием для изменения меры пресечения", - сказала она.

Она также напомнила, что Новиков обвиняется в покушении на посредничество в передаче взятки, однако следствие установило "отсутствие события преступления по непосредственной передаче взятки (постановление следователя от 9 апреля 2022 года) и отсутствие процессуального решения в отношении взяткодателя <...>, который отрицает дачу им взятки или поручения о передаче взятки". "Невозможно соучастие в преступлении, событие которого отсутствует", - отметила адвокат.

Она отметила, что в 2022 году Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении 16 судей. "При этом самая строгая мера пресечения из примененных в отношении бывших судей - это домашний арест, а зачастую избирался только запрет определенных действий <...> Единственным основанием для избрания и сохранения в дальнейшем меры пресечения в отношении бывшего судьи является объявление в розыск <...> Именно по основанию нахождения в розыске заочно избрана мера пресечения бывшей судье Краснодарского краевого суда Хахалевой Е.В. в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания", - привела она пример.

Председатель СКР Александр Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Она обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. В июне 2022 года суд заочно арестовал Хахалеву.

"Отдельно замечу, что ни в одном случае избрания меры пресечения в отношении судьи при анализе судебных постановлений не было заявлено личного или коллективного поручительства от коллег (судей). В то время как в отношении Новикова Д.В. коллективное личное поручительство коллег заявлено, что само по себе требовало судебной оценки в качестве альтернативной меры пресечения», - отметила Половинская.

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