Активисты у здания парламента Грузии выступили против смены политического курса

28 мая 2024, 16:48

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Преодоление депутатами президентского вето на закон "О прозрачности иностранного влияния" не станет окончанием борьбы, свой протест против смены политического курса жители продемонстрируют на парламентских выборах, уверены участники акции протеста у парламента Грузии, где сегодня должно состояться голосование о преодолении вето Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", протестующие против законопроекта об иноагентах вышли сегодня на акцию около здания парламента в Тбилиси, они потребовали не допустить отмены президентского вето, которое 18 мая Саломе Зурабишвили наложила на закон об иноагентах ("О прозрачности иностранного влияния"), назвав его препятствием для евроинтеграции страны. Парламент назначил на 28 мая голосование за преодоление вето президента. 27 мая юридический комитет парламента разрешил депутатам преодолеть президентское вето на законопроект.

С утра у заднего входа в парламент Грузии проходит акция граждан. Звучат выкрики: "Рабы", "предатели", адресованные депутатам «Грузинской мечты», протестующие дуют в вувузелы. Проспект Руставели открыт для транспорта.

Значительного скопления полиции у парламента нет. Группа полицейских стоит у ворот парламента на улице Читадзе Ворота у заднего входа в парламент не закрыты железными щитами, но вход охраняла шеренга полицейских, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Люди продолжат борьбу, нас скоро ждут выборы. На выборах люди решат, куда пойдет наша страна

Протестующие рассказали, что многие приходят на митинг до работы или во время перерыва и сменяют друг друга.

Профессор университета Ильи Серго Ратиани выразил уверенность, что СМИ не ослабнут после принятия этого закона. "И мы увидим новый опыт журналистского активизма, а онлайн-СМИ станут еще более острыми", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший председатель партии "Новые правые" Давид Гамкрелидзе сказал корреспонденту Кавказского узла, что пришел на митинг к парламенту несмотря на то, что ушел из политики. "Люди продолжат борьбу, нас скоро ждут выборы. На выборах люди решат, куда пойдет наша страна", - подчеркнул он.

Студенка Нина университета Ильи рассказала, что пришла на акцию, чтобы выразить протест. "Я начинаю работать в НПО, но если НПО закроют, то мне трудно будет найти работу. Мы уже начали ходить на лекции, потому что университет могут лишить аккредитации из-за пропусков лекций студентами", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" встретил врача Важу Гаприндашвили, который несколько месяцев был провел в заключении в Южной Осетии. Гаприндашвили сказал, что верит, что этот кризис будет преодолён.

Надежду на лучшее выразил и бывший руководитель Агентства по сохранению памятников Ника Вачаишвили. "Я историк и изучал много бедствий в истории Грузии. Но всегда народ Грузии выходил победителем. Верю, что так будет и в этот раз", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мере изменения политического курса в стране настанут трудные дни

Депутат парламента депутат от "Еврооптимистов" Роман Гоциридзе указал, что смена политического курса Грузии ведет к проблемам в экономике. "В день принятия российского закона об агентах резко упала цена грузинских компаний на Лондонской бирже и обесценился лари. Этот день стоил Нацбанку потери 60 миллионов долларов резервов. Даже сегодня, преодолев вето, вероятно, Национальный банк Грузии пожертвует в резервы несколько десятков миллионов долларов. За май цена грузинских акций на Лондонской бирже упала на 26 процентов. Это всего лишь один маленький пример. По мере изменения политического курса в стране настанут трудные дни", - написал он на своей странице в Facebook*.

Санкции США в отношении граждан Грузии, подрывающих демократию, стали лишь первым этапом давления на власти страны в связи с принятием закона об иноагентах. Дальнейшее давление способно привести к глубокому экономическому кризису, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Независимый депутат парламента Теона Акубардия на своей странице в Facebook* отметила, что закон "О прозрачности иностранного влияния" является шагом назад для страны и противостоит усилиям по присоединению к НАТО и ЕС.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Текст законопроекта размещен в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Как следует из текста документа, всего в него внесено 46 изменений. Помимо технических и стилистических правок, в основном внесенные перед принятием парламентариями изменения касались доступности персональных данных, в том числе конфиденциальных.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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