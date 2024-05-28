Участники акции у парламента Грузии выступили против преодоления вето президента

28 мая 2024, 14:22

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Акция протеста у парламента Грузии, где обсуждается преодоление президентского вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", собрала представителей оппозиции. Активисты потребовали не допустить отмены вето Саломе Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", протестующие против законопроекта об иноагентах вышли сегодня на акцию около здания парламента в Тбилиси. Сегодня депутаты обсуждают вопрос о преодолении президентского вето, которое 18 мая Саломе Зурабишвили наложила на закон об иноагентах ("О прозрачности иностранного влияния"), назвав его препятствием для евроинтеграции страны. Парламент назначил на 28 мая голосование за преодоление вето президента. 27 мая юридический комитет парламента разрешил депутатам преодолеть президентское вето на законопроект.

Перед зданием парламента Грузии продолжается акция протеста против преодоления вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния ". В акции протеста принимают несколько сотен человек, среди них есть представители ряда оппозиционных партий, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий

Протестующие ждут процедуру голосования. Собравшиеся у служебного входа в парламент включили музыку, они танцуют и поют и периодически скандируют "Рабы". Во время акции в открытое окно парламента девушка выставила плакат "Нет русскому закону", протестующие встретили это с большим воодушевлением. Акция проходит в спокойной обстановке.