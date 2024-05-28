28 мая 2024, 14:22

Участники акции у парламента Грузии выступили против преодоления вето президента

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Акция протеста у парламента Грузии, где обсуждается преодоление президентского вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", собрала представителей оппозиции. Активисты потребовали не допустить отмены вето Саломе Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", протестующие против законопроекта об иноагентах вышли сегодня на акцию около здания парламента в Тбилиси. Сегодня депутаты обсуждают вопрос о преодолении президентского вето, которое 18 мая Саломе Зурабишвили наложила на закон об иноагентах ("О прозрачности иностранного влияния"), назвав его препятствием для евроинтеграции страны. Парламент назначил на 28 мая голосование за преодоление вето президента. 27 мая юридический комитет парламента разрешил депутатам преодолеть президентское вето на законопроект.

Перед зданием парламента Грузии продолжается акция протеста против преодоления вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния ". В акции протеста принимают несколько сотен человек, среди них есть представители ряда оппозиционных партий, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий

Протестующие ждут процедуру голосования. Собравшиеся у служебного входа в парламент включили музыку, они танцуют и поют и периодически скандируют "Рабы". Во время акции в открытое окно парламента девушка выставила плакат "Нет русскому закону", протестующие встретили это с большим воодушевлением. Акция проходит в спокойной обстановке. 

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Текст законопроекта размещен в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Как следует из текста документа, всего в него внесено 46 изменений. Помимо технических и стилистических правок, в основном внесенные перед принятием парламентариями изменения касались доступности персональных данных, в том числе конфиденциальных.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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Примечание:

"Активистка Перадзе покинула Грузию из-за угрозы ареста", "Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об отмене гендерных квот", "Правозащитники заявили о чрезмерном применении силы при разгонах протестов в Тбилиси".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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