Адвокаты сообщили об ухудшении здоровья Дмитрия Новикова

16 мая 2023, 04:13

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Судья не разрешил бывшему сочинскому судье Дмитрию Новикову участвовать в заседаниях суда по видеоконференцсвязи, но позволил провести заседание 18 мая именно в этом формате. Такое решение вызвало недоумение адвокатов. По их словам, Новиков пожаловался на ухудшение здоровья.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня 2021 года по подозрению в покушении на посредничество при передаче взятки. Позже на допросе он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 7 июня 2021 года Новиков был помещен под стражу. 24 апреля адвокат Новикова выступили против его этапирования в суд Ессентуков из Новороссийска, так как оно негативно скажется на его здоровье.

Судья Хостинского районного суда Сочи Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке". Ранее, в апреле 2010 года, Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края лишила Дмитрия Новикова статуса судьи, изменив формулировку увольнения в 2008 году с добровольной отставки на увольнение в связи с лишением статуса судьи. Спустя год решение КСС о досрочном прекращении полномочий Новикова было отменено.

15 мая суд судья Ессентукского городского суда не удовлетворил ходатайство обвиняемого Дмитрия Новикова об участии в судебных заседаниях по видеоконференцсвязи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сын и адвокат Новикова Роман Новиков.

По его словам, судья объявил, что ходатайство Новикова и его защитников не может быть рассмотрено ввиду того, что Дмитрий Новиков пока не имеет статуса «подсудимого» и находится в статусе «обвиняемого» на стадии «подготовки дела к разбирательству». Когда суд определится с возвратом дела, только тогда суд рассмотрит ходатайство об участии Новикова в заседаниях суда по ВКС. Однако, по словам Романа Новикова, судья перенес заседание на 18 мая и в этот день разрешил участие Дмитрия Новикова по ВКС. «Вот такое двоякое решение», - отметил Новиков.

Адвокат Анна Половинская напомнила, что заседания суда по делу Новикова ранее откладывались. «Мы просили ранее не везти Дмитрия Владимировича за сотни километров в связи с его состоянием здоровья, предоставляли медсправки и заключения специалистов. Но его все равно доставили еле живого из СИЗО Новороссийска в ближайшее от суда в Ессентуках СИЗО Пятигорска», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, в суд Ессентуков из СИЗО Пятигорска ехать несколько часов.

Половинская рассказала, что видела Новикова 14 мая в СИЗО Пятигорска, он ей рассказал «об ухудшении здоровья и взятой крови на анализ, чего он не мог добиться длительное время в СИЗО Новороссийска». «Результаты анализа неизвестны, однако все издевательства, которые переносит Дмитрий Новиков, написаны на его лице. Выглядит он очень плохо и сказал, что держится из последних сил. За два года следствие так и не смогло подготовить дело для суда, как это требует УПК РФ. А судьи, несмотря на то, что процессы не проводятся не по вине Новикова, и вопрос с возвратом дела прокурору так и не решен, продлевают ему сроки содержания под стражей. Администрация ФСИН продолжает в нечеловеческих условиях этапировать серьезно больного человека <...> просто так, без всякой надобности. При этом на все эти бессмысленные «катания» по стране тратятся бюджетные деньги», - сказала адвокат.

Что касается решения судьи разрешить участие Новикова в заседании суда 18 мая по видеоконференцсвязи, то Половинская задается вопросом, для чего тогда ее подзащитного везли в Пятигорск, если он мог участвовать в заседании суда из СИЗО Новороссийска.

Она напомнила, что первый судья по делу Новикова вынес постановление об этапировании его из Новороссийска в Ессентуки. В копии постановления судьи (имеется в распоряжении "Кавказского узла") указано, что Новиков является подсудимым, а не обвиняемым, что противоречит словам судьи, который ведет процесс сейчас. После вынесения данного постановления первый судья ушел в отпуск, дело передали другому судье, которые заболел. Затем дело передали нынешнему судье. "А в это время «подсудимый-не подсудимый» продолжает томиться в заключении без конкретного обвинения и доказательств якобы его преступления в передаче взятки, которого не было, так как нет лица которому эта взятка якобы предназначалась", - рассказала адвокат.

Половинская также рассказала, что всем судьям были предоставлены медицинские документы независимой комиссии, где оставили свои подписи пять экспертов из Санкт-Петербурга. Она расписались под заключением о том, что в период обострения больной Дмитрий Новиков не может участвовать в судебных заседаниях. "Но мы даже и не просили откладывать суды по причине состояния здоровья. Мы просили его участие обеспечить посредством видеоконференцсвязи и не возить его в судебное заседание непосредственно. Тем более, что поправка есть в законе к статье 241 УПК РФ. Она появилась 9 января 2023 года. Статья предоставляет право подсудимому ходатайствовать о его участии по видеоконференцсвязи из изолятора. Причём неважно, подсудимый он или обвиняемый, больной или здоровый. Это связано с разрешением суда участвовать любому желающему по связи ВКС. Так что в этом плане права Дмитрия Новикова нарушены", - пояснила адвокат, которая также отметила, что мера пресечения Новикову в виде ареста продлена до 8 июля.

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