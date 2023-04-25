Адвокаты Новикова выступили против его этапирования в суд

25 апреля 2023, 02:57

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Бывшего сочинского судью Дмитрия Новикова планируют этапировать из СИЗО Новороссийска в Ессентукский городской суд. Этапирование Новикова негативно скажется на здоровье, подорванном двухгодичным заключением, заявили адвокаты.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня 2021 года по подозрению в покушении на посредничество при передаче взятки. Позже на допросе он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 7 июня 2021 года Новиков был помещен под стражу. Дело адвоката рассматривает Ессентукский городской суд. Адвокат Новикова Анна Половинская указала 4 апреля на грубые нарушения в его деле и ухудшении состояния здоровья.

Судья Хостинского районного суда Сочи Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке". Ранее, в апреле 2010 года, Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края лишила Дмитрия Новикова статуса судьи, изменив формулировку увольнения в 2008 году с добровольной отставки на увольнение в связи с лишением статуса судьи. Спустя год решение КСС о досрочном прекращении полномочий Новикова было отменено.

24 апреля в Ессентукском городском суде должно было состояться заседание по делу бывшего судьи Сочи Дмитрия Новикова, обвиняемого в пособничестве при передаче взятки, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

По его словам, судья, который должен рассматривать дело, заболел. «Дело перенесли на 5 мая», - уточнил представитель суда.

На сайте суда в карточке дела указано, что заседание отложено, но дата не приводится. Также указывается, что у Новикова 18 адвокатов - Вера Алифиренко, Дмитрий Богославский, Юрий Бородин, Наталья Глинева, Денис Золотарев, Михаил Иоффе, Лилиана Квитая, Татьяна Молькова, Сергей Муратов, Назар Шунин, Роман Новиков (сын подсудимого) и Вадим Новиков (его брат).

Один из адвокатов Дмитрий Богославский приехал на заседание суда 24 апреля. «Дмитрий Новиков должен был участвовать в суде города Ессентуки из СИЗО № 3 города Новороссийск, где он находится, по видеоконференцсвязи», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, нет никаких оснований для доставки подсудимого физически в суд сложным и многодневным этапом нет. Аналогичного мнения придерживается сын Дмитрия Новикова Роман Новиков. «Отец и мой подзащитный Дмитрий Новиков просто не выдержит этапа. Однако мне известно, что его хотят этапировать на следующее судебное заседание по желанию сотрудников СИЗО-3 Новороссийска, хотя судья на это совершенно не настаивает», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Наталья Глинева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что посетила подзащитного 22 апреля в СИЗО Новороссийска. Новиков сообщил, что его собираются этапировать в суд, из-за чего он опасается за свое здоровье, рассказала адвокат.

«Первое, что бросилось мне в глаза, это смертельно-бледный вид больного, ослабленного и измученного человека с тихим голосом и каким-то обреченным взглядом. Он говорил мне, что очень скучает по своим двум сыновьям, по собаке и мало надеется на справедливый исход», - рассказала Глинева.

По ее словам, Новиков пожаловался на состояние здоровья: у него заболевания опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, повышенное артериальное давление, а также эпилептические припадки. И болезни обострились за два года заключения. "После его посещения рекомендовала всем его адвокатам и защитникам писать заявление о недопустимости этапирования Дмитрия Новикова в суд, так как по состоянию здоровья он не сможет выдержать данный этап. Ответа мы пока не получили. Но все похоже на то, что к этапу его готовят»», - рассказала Глинева.

Она предоставила корреспонденту коллегиальное медицинское заключение врачей из Санкт-Петербурга, которые, изучив медицинскую документацию Новикова, пришли к выводу об опасности нахождения его в СИЗО в отсутствие квалифицированного лечения и нужных медикаментов. «Показана госпитализация в стационар по месту жительства, постельный режим, охранительный режим труда и отдыха. Запрет психо-эмоциональных и физических перегрузок. Запрещено участие пациента в мероприятиях, сопряженных с стрессовыми ситуациями», - говорится в заключении.

«О каком режиме и внутреннем равновесии может идти речь, если мой подзащитный пребывает в постоянном стрессе из-за незаконного нахождения в заключении. Ни он, ни мы, адвокаты ничего сделать не можем, несмотря на все его болезни, освобождающие человека даже от отбывания наказания. Только представьте, что Новиков пережил 14 возбужденных против него уголовных дел. Он доказал, что все они были возбуждены незаконно. Дела эти закрыли, но возбудили новое - это дело, где голословно обвинили его в передаче взятки. При этом следствие не установило ни лицо, которое якобы передавало взятку Новикову, ни лицо, которому взятка предназначалась», - задается вопросами адвокат.

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