Адвокат заявила о грубых нарушениях в деле судьи Новикова

04 апреля 2023, 13:59

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В Ессентукский городской суд поступило дело бывшего судьи Сочи Дмитрия Новикова, обвиняемого в пособничестве в передачи взятки, сообщил сотрудник суда. Ранее суд вернул дело прокурору для устранения недостатков. Адвокат Новикова Анна Половинская указала на грубые нарушения в деле ее подзащитного, а также рассказала об ухудшении состояния его здоровья в СИЗО.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня 2021 года по подозрению в покушении на посредничество при передаче взятки. Позже на допросе он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 7 июня 2021 года Новиков был помещен под стражу.

Судья Хостинского районного суда Сочи Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке". Ранее, в апреле 2010 года Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края лишила Дмитрия Новикова статуса судьи, изменив формулировку увольнения в 2008 году с добровольной отставки на увольнение в связи с лишением статуса судьи. Спустя год решение КСС о досрочном прекращении полномочий Новикова было отменено.

В суд города Есентуки поступило дело Дмитрия Новикова, обвиняемого в пособничестве в передачи взятки, рассказал сотрудник канцелярии по уголовным делам Ессентукского городского суда.

"На 5 апреля Ессентукский городской суд Ставропольского края назначил предварительное слушание по уголовному делу в отношении Дмитрия Новикова", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Этот судебный процесс – уже вторая попытка рассмотреть дело Дмитрия Новикова, отметила его адвокат Анна Половинская. "Первый процесс в Ессентукском суде завершился еще на предварительном заседании 29 ноября 2022 года. Судья Олег Сенцов по собственной инициативе при полной поддержке прокурора города Ессентуки возвратил дело прокурору города Новороссийска, утверждавшему обвинение, для устранения препятствий к рассмотрению", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Суд отметил, что в обвинительном заключении не конкретизирован способ совершения вмененного Новикову преступления, а также место и время преступления.

"Обвинение не содержит описания того, какие конкретно умышленные действия, направленные на совершение преступления, были совершены Дмитрием Новиковым и в чем они выражались. Кроме того, обвинительное заключение должно содержать перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты. Но в обвинительном заключении отсутствуют доказательства стороны защиты, кроме показаний Новикова", – процитировала адвокат постановление суда.

После доработки материалов дела прокуратурой и следственными органами обвинение осталось таким же неконкретным, добавила защитник. "Обвинительное заключение состоит из утверждений об участии Новикова в преступлении исключительно посредством общения из другого города по телефону путем произнесения слов, выражений, однако в обвинении их не указывает, что исключает возможность их опровержения", – пояснила адвокат.

Событие непосредственной передачи взятки отсутствует, а в устных намерениях: "обсудил вознаграждение", "проконсультировал клиента", "позвонил и поговорил" не содержится фразы, которая указывает на то, что речь идет именно о взятке, обратила она внимание.

По ее словам, следствие отказало в возбуждении дела в отношении возможного взяткополучателя за отсутствием события преступления. Половинская подчеркнула, что преступление не может существовать при наличии взяткодателя без взяткополучателя. Кому будто бы предназначалась взятка, следствие не установило, сказала она.

По мнению адвоката, причиной фабрикации уголовного дела против Дмитрия Новикова, ранее имевшего статус судьи Хостинского районного суда Сочи, могут быть его резонансные заявления о коррупции в судебной системе.

С 2019 года Новиков занимался адвокатской практикой, в июне 2021 года он был задержан по подозрению в причастности к взяточничеству. По версии следствия, Новиков намеревался выступить посредником при передаче взятки от своего клиента Ярослава Макагонова, который в мае 2021 года не менее пяти раз с близкого расстояния выстрелил из травматического пистолета в директора охранной организации элитного ЖК "Адмирал". За вознаграждение в два миллиона рублей.

Адвокат Новиков, как полагает следствие, обещал своему подзащитному Макагонову максимально смягчить наказание, деньги предназначались сотрудникам правоохранительных органов и суда. Кому именно не известно.

"Сами действия адвоката по улучшению положения подзащитного не являются противозаконными. Защита ссылается на правовую позицию, изложенную в официальном разъяснении прокуратуры Ленинградской области от 14.01.2021 года: "в то же время не является покушением на эти преступления высказанное намерения лица дать (получить) взятку, если для реализации преступного намерения оно не предпринимало никаких конкретных действий", – объяснила позицию защиты Анна Половинская.

Часть 4 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве" предусматривает до 12 лет лишения свободы, отметила она.

Дмитрий Новиков находится в СИЗО №3 Новороссийска. Его состояние здоровья, согласно проведенной экспертизе, требует дополнительного обследования и лечения, которое не может быть проведено в условиях тюремного содержания, отметила адвокат.

Она заявила, что причиной ухудшения здоровья ее подзащитного стало то, что он находится в заключении уже почти два года. Защитой на заседание суда, запланированное на 5 апреля, подготовлено ходатайство о передаче дела прокурору для устранения недостатков второй раз, так как указанные судом недостатки так и не были устранены следствием, добавила Анна Половинская.

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