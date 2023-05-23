23 мая 2023, 09:45

Житель Астрахани заподозрен в дискредитации армии

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Протокол за дискредитацию армии на Камила Каримова поступил в Ленинский районный суд Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Но основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, сообщили адвокаты.

Протокол за дискредитацию армии составлен на Камила Каримова из Астрахани. Материал поступил в Ленинский районный суд города, его рассмотрят 1 июня, написали 22 мая "Кавказ.Реалии"*.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что суд в Астрахани оштрафовал местного жителя Владислава Хамзина за дискредитацию российской армии. В суде мужчина признал свою вину.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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