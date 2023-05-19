19 мая 2023, 00:56

Суд в Тбилиси арестовал семерых обвиняемых в связях с ИГ*

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Тбилисский городской суд отправил под стражу семерых человек, которым предъявлено обвинение в поддержке террористической организации "Исламское государство"*.

"Кавказский узел" писал, что 17 мая СГБ Грузии объявила о задержании шестерых граждан страны, связанных с террористической организацией "Исламское государство"*. По версии силовиков, они планировали теракты в разных странах. Спецоперация по задержанию подозреваемых проводилась одновременно в нескольких грузинских городах.

Судья Тбилисского горсуда 18 мая вынес решение об аресте шестерых граждан Грузии, задержанных при масштабной спецоперации СГБ, и еще одного обвиняемого, гражданина Турции.

Обвинение требовало для всех самой строгой меры пресечения, адвокаты предлагали выпустить обвиняемых под залог, но суд это предложение отклонил, передал корреспондент "Кавказского узла".

Арестованным предъявлено обвинение по статьям 328 и 236 УК Грузии (вступление в иностранную террористическую организацию и содействие террористической деятельности, противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Первая статья предусматривает от десяти до 17 лет заключения, вторая - от восьми до 11 лет.

Адвокат одного из задержанных граждан Грузии Гела Николеишвили рассказал, что его подзащитный Орудж Мамедов, уроженец Болниси, был задержан в Рустави.

По словам адвоката, Мамедов является священнослужителем и категорически отрицает какую-либо причастность к ИГ*. Материалы по делу засекречены, заявил адвокат в эфире "Рустави 2". 

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Грузинские силовики рапортовали о задержании члена ИГ*", "Выходцы из Чечни задержаны в Бельгии по делу о подготовке теракта", "Жительница Ингушетии объявлена в розыск по делу о причастности к боевикам".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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