Шесть человек задержаны в Грузии по подозрению в связях с ИГ*

17 мая 2023, 13:07

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Сотрудники Службы госбезопасности Грузии задержали шесть граждан, связанных с террористической организацией "Исламское государство"*. По версии силовиков, они планировали теракты в различных странах.

Контртеррористическая операция прошла одновременно в четырех местах в Грузии. Задержаны шесть человек, которые имели связи с одним из влиятельных лидеров террористической организации и под его руководством планировали различные виды террористической деятельности, сообщила Служба госбезопасности (СГБ).

В ходе обысков у задержанных изъята символика террористической организации, носители электронной информации, боеприпасы, взрывчатые вещества и другие улики, пишет со ссылкой на ведомство "Новости-Грузия".

По данным СГБ, дело расследуется по статьям 328 и 236 УК Грузии (вступление в террористическую организацию иностранного государства, содействие террористической деятельности, противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). В рамках расследования также возбуждено уголовное дело в отношении одного гражданина иностранного государства, передает "Грузия Online".

Иностранец помещен в центр временного размещения департамента миграции МВД. В спецслужбе уточнили, что информация о террористической деятельности передана в компетентные органы стран-партнеров, сообщает ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что 6 мая грузинские силовики рапортовали о задержании члена ИГ*. По их версии, есть доказательства того, что группа людей планировала теракты в США и Европе.

22 апреля Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании Малхаза Паксашвили, которого силовики считают руководителем одного из подразделений "Исламского государства"*, участвовавшим в боевых действиях в Сирии. В тот же день суд в Тбилиси отправил Паксашвили под арест. Арестованный не признал вину.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

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