Жительница Ингушетии объявлена в розыск по делу о причастности к боевикам

25 апреля 2023, 19:47

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Следствие заподозрило жительницу Ингушетии в участии в террористической организации и объявило ее в международный розыск.

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело об участии в деятельности международной террористической организации 1 в отношении 28-летней местной жительницы, подозреваемой в причастности к деятельности международной террористической организации, сообщило сегодня управление Следкома по республике.

"По данным следствия, подозреваемая не позднее января 2015 года уехала в Сирию, где вступила в состав международной террористической организации, в которой принимает участие по настоящее время", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемая объявлена в международный розыск, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2022 года следствие отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Ингушетии. По версии следствия, в мае 2016 года 41-летняя жительница Ингушетии приехала в сирийский город Ракка, где добровольно вступила в структурное подразделение ИГ*. "Подозреваемая выполняет функции по приготовлению пищи, ведению подсобного хозяйства, оказанию медицинской помощи и уходу за раненными боевиками, принимающими участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики", – сообщило тогда управление СКР по Ингушетии.

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