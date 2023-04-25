25 апреля 2023, 19:47

Жительница Ингушетии объявлена в розыск по делу о причастности к боевикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следствие заподозрило жительницу Ингушетии в участии в террористической организации и объявило ее в международный розыск.

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело об участии в деятельности международной террористической организации в отношении 28-летней местной жительницы, подозреваемой в причастности к деятельности международной террористической организации, сообщило сегодня управление Следкома по республике.

"По данным следствия, подозреваемая не позднее января 2015 года уехала в Сирию, где вступила в состав международной террористической организации, в которой принимает участие по настоящее время", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемая объявлена в международный розыск, указано в сообщении. 

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2022 года следствие отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Ингушетии. По версии следствия, в мае 2016 года 41-летняя жительница Ингушетии приехала в сирийский город Ракка, где добровольно вступила в структурное подразделение ИГ*. "Подозреваемая выполняет функции по приготовлению пищи, ведению подсобного хозяйства, оказанию медицинской помощи и уходу за раненными боевиками, принимающими участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики",  сообщило тогда управление СКР по Ингушетии.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом

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Примечание:

"Уроженка Кубани сочла местью силовиков дело о финансировании терроризма", "Отменен международный розыск Абу Умара Саситлинского",

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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