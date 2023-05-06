Грузинские силовики рапортовали о задержании члена ИГ*

06 мая 2023, 17:24

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Иностранный гражданин задержан по подозрению в причастности к боевикам "Исламского государства"*, планировавшим теракты в США и Европе, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании Малхаза Паксашвили, которого силовики считают руководителем одного из подразделений "Исламского государства"*, участвовавшим в боевых действиях в Сирии. В тот же день суд в Тбилиси отправил Паксашвили под арест. Арестованный не признал вину.

Служба госбезопасности Грузии заявила о задержании иностранного гражданина, члена террористической организации «Исламское государство». По данным ведомства, есть доказательства того, что группа планировала теракты в США и Европе, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Человек, задержанный Службой госбезопасности, является гражданином Турции. Другие подробности о нем неизвестны, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший репортаж телеканала "Рустави 2".

О задержании подозреваемого сообщил на брифинге и. о. директора Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе, пишет "ИнтерпрессНьюс". По словам Мгеладзе, деятельность террористической организации "на территории различных зарубежных стран" выявлена в результате операций, проведенных с участием СГБ Грузии и других ведомств, включенных в национальную контртеррористическую систему.

"По решению Службы государственной безопасности, информация, полученная в рамках продолжающегося расследования уголовного дела, была оперативно передана международным партнерам Грузии и соседним странам, в том числе Турции. Кроме того, на данном этапе в службе активно проводятся оперативно-розыскные, следственные и скрытые следственные действия", - заявил Бача Мгеладзе.

При этом он подчеркнул, что на территории Грузии нет "военных, учебных и тренировочных баз террористического назначения", сообщает агентство.

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