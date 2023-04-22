Паксашвили отверг обвинение в связях с террористами

22 апреля 2023, 16:33

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Суд в Тбилиси отправил под арест Малхаза Паксашвили, задержанного по подозрению в причастности к сирийским боевикам. Арестованный отказался признать вину.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Служба госбезопасности Грузии сообщил о задержании Малхаза Паксашвили. Силовики считают его руководителем одного из подразделений ИГ*, участвовавшим в боевых действиях в Сирии.

По версии следствия, гражданин Грузии Малхаз Паксашвили в 2013 году выехал в Сирию, где примкнул к боевикам "Исламского государства" и в 2013-2015 годах принимал участие в атаках террористической организации. Также гражданин Грузии имел тесные связи с высокопоставленными командирами ИГ* и занимал должность руководителя одной из группировок, считают следователи.

Суд избрал Малхазу Паксашвили меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщил телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Родственники Малхаза Паксашвили заявили в телесюжете, что он вернулся в Грузию из Турции в 2015 году. "Он вернулся в Грузию в 2015 году из Турции. Если госбезопасность говорит, что он террорист, то какая логика в том, что восемь лет террорист ходит и ездит по Грузию. Почему они его не поймали раньше?" – задался вопросом один из родственников, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Малхаз Паксашвили не признает вину, сообщила после заседания Тбилисского горсуда прокурор Майя Силагадзе. "Я не могу детально говорить о сделанных им заявлениях, но могу сказать, что он не признается в преступлении. Дело находится под грифом «секретно», и мы не можем говорить о содержательных деталях дела. Однако могу подтвердить, что он находится в Грузии несколько лет, и после того, как были получены доказательства того, что обвиняемый присоединился к террористической организации «Исламское государство» и участвовал в различных операциях, проводимых ею, сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством о выдаче постановления о его задержании", - приводит ее слова "ИнтерпрессНьюс".

Прокурор добавила, что у обвиняемого нет адвоката, так как он отказывается от защиты, пишет издание.

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