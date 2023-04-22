Момент задержания Малхаза Паксашвили. Стопкадр из видео https://1tv.ge/news/sus-ma-islamuri-sakhelmwifos-ert-erti-dajgufebis-metauri-malkhaz-paqsashvili-daakava/

22 апреля 2023, 11:13

Грузинские силовики отчитались о задержании одного из лидеров ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Служба госбезопасности Грузии рапортовала о задержании гражданина страны Малхаза Паксашвили. Следствие считает, что он является руководителем одного из подразделений ИГ*, и что участвовал в боевых действиях на территории Сирии.

По версии следствия, гражданин Грузии Малхаз Паксашвили в 2013 году выехал в Сирию, где примкнул к членам запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*. В 2013-2015 годах Паксашвили был зачислен в так называемую группу "военных эмиров" братьев Сезара и Цискара Тохосашвили, и принимал участие в нападениях, проводимых террористической организацией. Также гражданин Грузии имел тесные связи с высокопоставленными военными командирами ИГ* и занимал должность руководителя одной из группировок.

В ходе спецоперации Малхаз Пакашвили был задержан сотрудниками Службы госбезопасности Грузии, передал сегодня в своем эфире телеканал "Рустави 2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Пакашвили обвинен, в частности, в пособничестве террористам, ему грозит до 17 лет лишения свободы, отметил сегодня  в своем эфире телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 8 декабря 2022 года силовики рапортовали о задержании в Тбилиси уроженца Панкисского ущелья Цискара Тохосашвили, известного как Эмир Иса. Следствие его считает руководителем одного из подразделений ИГ*.

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"Исламское государство" (ИГ, ранее – ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

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Примечание:

"Выходцы с Южного Кавказа задержаны в Подмосковье по подозрению в причастности к террористам", "Уроженец Дагестана получил 11 лет колонии за участие в "ИГ"*", "Пятеро жителей Панкиси отправлены под арест по делу о терроризме".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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