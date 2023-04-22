Грузинские силовики отчитались о задержании одного из лидеров ИГ*

22 апреля 2023, 11:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Служба госбезопасности Грузии рапортовала о задержании гражданина страны Малхаза Паксашвили. Следствие считает, что он является руководителем одного из подразделений ИГ*, и что участвовал в боевых действиях на территории Сирии.

По версии следствия, гражданин Грузии Малхаз Паксашвили в 2013 году выехал в Сирию, где примкнул к членам запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*. В 2013-2015 годах Паксашвили был зачислен в так называемую группу "военных эмиров" братьев Сезара и Цискара Тохосашвили, и принимал участие в нападениях, проводимых террористической организацией. Также гражданин Грузии имел тесные связи с высокопоставленными военными командирами ИГ* и занимал должность руководителя одной из группировок.

В ходе спецоперации Малхаз Пакашвили был задержан сотрудниками Службы госбезопасности Грузии, передал сегодня в своем эфире телеканал "Рустави 2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Пакашвили обвинен, в частности, в пособничестве террористам, ему грозит до 17 лет лишения свободы, отметил сегодня в своем эфире телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 8 декабря 2022 года силовики рапортовали о задержании в Тбилиси уроженца Панкисского ущелья Цискара Тохосашвили, известного как Эмир Иса. Следствие его считает руководителем одного из подразделений ИГ*.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее – ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.