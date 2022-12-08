Силовики отчитались о задержании в Тбилиси одного из лидеров ИГ*

08 декабря 2022, 15:31

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Уроженец Панкисского ущелья Цискара Тохосашвили, известный как Эмир Иса, задержан в аэропорту Тбилиси, сообщила сегодня Служба безопасности Грузии. Силовики считают его руководителем одного из подразделений ИГ*

Как писал "Кавказский узел", уроженец Панкиси Цезарь Тохосашвили, которого силовики считают заместителем амира запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" Абу Умара аш-Шишани, в декабре 2019 года был задержан в Киеве и в мае 2020 года экстрадирован в Тбилиси.

Заместитель Умара аш-Шишани был задержан в Киеве, где жил в частном доме, и помещен под экстрадиционный арест. Портретная экспертиза подтвердила, что задержанный - один из разыскиваемых лидеров "Исламского государства"*, сообщила в ноябре 2019 года СБУ.

В аэропорту Тбилиси задержан гражданин Грузии Цискара Тохосашвили, сообщила сегодня сегодня Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

По данным следствия, в 2015 году Тохосашвили уехал из Грузии и присоединился к "Исламскому государству"*. На Ближнем Востоке он стал известен как «Эмир Иса» и быстро стал влиятельной фигурой в ИГ*. "Он принимал активное участие в террористической деятельности и ведении боевых действий на территории Сирии и Ирака. В течение определенного времени руководил одним из подразделений террористической организации в зоне конфликта", — процитировало сегодня сообщение ведомства агентство "Интерпрессньюс".

Тохосашвили грозит от 10 до 17 лет тюрьмы. Дело в отношении него возбуждено по статье о вступлении в иностранную террористическую организацию и пособничестве террористической деятельности.

В Грузии уже отбывает наказание его брат, Цезарь Тохосашвили, известный в "Исламском государстве"* под именем Аль Бара Шишани. Братья Тохосашвили — родом из села Омало Панкисского ущелья Грузии, где проживают этнические чеченцы-кистинцы, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.