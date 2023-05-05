Выходцы из Чечни задержаны в Бельгии по делу о подготовке теракта

05 мая 2023, 01:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Прокуратура Бельгии объявила о задержании семи сторонников "Исламского государства"*, заподозренных в подготовке теракта. Среди подозреваемых есть выходцы из Чечни, сообщили европейские СМИ.

Подозреваемые в причастности к запрещенной террористической организации были задержаны после серии обысков, проведенных во Фламандском регионе 4 мая. Обыски проходили, в частности, в Рузеларе, Менене, Остенде, Вевельгеме и Генте.

Согласно сообщению прокуратуры, задержанные активно подыскивали оружие, что и стало поводом для спецоперации. Вместе с тем, у них не обнаружили конкретных планов террористической атаки, передает "Интерфакс".

Трое из задержанных - граждане Бельгии, при этом "почти все" имеют чеченское происхождение, среди подозреваемых также есть женщины, сообщило со ссылкой на представителя прокуратуры издание Le Figaro.

В Бельгии существует одна из наиболее крупных в Европе чеченских диаспор, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".

Подозреваемым "около двадцати лет", некоторые из них уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с мелкими правонарушениями, передал телеканал RTBF.

Вопрос о заключении задержанных под стражу будет решаться на судебном слушании, где прокуратура планирует выдвинуть им обвинения в покушении на убийство, участии в террористической деятельности и подготовке теракта.

Из сообщений прокуратуры не ясно, удалось ли подозреваемым добыть оружие и что было обнаружено у них во время обысков, цель предполагаемого преступного замысла не была определена, однако представитель Федеральной прокуратуры Бельгии объявил о разоблачении "третьей за короткое время" террористической ячейки в стране, обратил внимание чеченский историк Майрбек Вачагаев, живущий во Франции.

"Обычно все такие крупные шоу с арестами чеченцев со временем тихо рассеиваются своей надуманностью и отсутствием базы преступления", - написал Вачагаев в своем Telegram-канале "Чеченцы, диаспора, Европа".

"Кавказский узел" писал, что бельгийские правоохранительные органы в июне 2015 года задержали 16 выходцев из Чечни, подозреваемых в экстремистской деятельности. После серии терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года выходцы с Северного Кавказа, в частности чеченцы, сталкивались с огульными обвинениями в причастности к терроризму, заявляла "Кавказскому узлу" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации (FIDH) за права человека Саша Кулаева.

В декабре 2016 года суд в Брюгге приговорил к срокам от 15 месяцев до десяти лет лишения свободы 12 выходцев из Чечни, признанных виновными в вербовке боевиков для участия в войне на территории Сирии. Еще один подсудимый по этому делу был оправдан.