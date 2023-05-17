Госдеп США указал на ограничение религиозных свобод в Азербайджане

17 мая 2023, 03:40

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Верующие, религиозные активисты и деятели в Азербайджане сталкиваются с физическим насилием, преследованием, политически мотивированными арестами за свое вероисповедание и религиозную деятельность, говорится в годовом отчете Госдепартамента США "Религиозные свободы в мире - 2022".

Государственный департамент США 15 мая обнародовал годовой отчет «Религиозные свободы в мире - 2022».

В части, касающейся ситуации с религиозными свободами в Азербайджане, отмечается, что в марте 2022 года были внесены изменения в закон о свободе вероисповедания, согласно которым полномочия по кадровым назначениям в мечети страны были переданы от подконтрольного государства Управления мусульман Кавказа (УМК) напрямую правительственному органу - Государственному комитету по работе с религиозными структурами (ГКРРС). Власти мотивировали это решение «стремлением предотвратить иностранное влияние и терроризм».

«Однако, по мнению представителей организаций гражданского общества, указанные изменения в законодательстве негативно воздействуют на свободное осуществление религиозной деятельности и нарушают установленное конституцией разделение религии от государства», - говорится в докладе Госдепа, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

В исследовании приводится пример государственного вмешательства в религию, когда шиитский священнослужитель Мирсеймур Алиев в мечети Нефтчале был отстранен от должности решением ГКРРС за то, что совершил праздничный намаз по случаю Рамазана не 2 мая, как предписало правительство, а 3 мая.

Законы Азербайджана предписывают все религиозным общинам пройти государственную регистрацию. Также требуется разрешение правительства на используемую ими религиозную литературу и другие материалы. Местные правозащитные группы, как отмечено в докладе, сообщали о физическом давлении со стороны правительства на религиозных активистов, на кратковременные задержания их, а также аресты. При этом многие верующие, включая мусульманских религиозных деятелей, подвергались политически мотивированным арестам по сфальсифицированным уголовным обвинениям в незаконном хранении и продаже наркотиков.

В течение года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что правительство Азербайджана нарушило личную свободу религии или убеждений в двух судебных решениях, касающихся семи человек, включая одно дело, касающееся арестов Свидетелей Иеговы*, которые собирались для молитвы в частном доме, далее отмечено в отчете Госдепа США.

Правозащитные НПО сообщали о наличии на конец 2022 года под арестом 22 лиц, арестованных за религиозные убеждения и действия. Также указывается на продолжение уголовного преследования лиц, связанных с незарегистрированным движением «Мусульманского единства» (ДМЕ), которое власти представляют как «экстремистскую группу, финансируемую из Ирана». «Продолжает поступать сведения от членов ДМЕ о физическом давлении на них со стороны силовиков во время содержания в заключении. Один из членов ДМЕ сообщил, что был изнасилован после задержания, а потом подвергнут 30-дневному административному аресту», - далее указано в сообщении. Некоторые гражданские активисты и правозащитники считают аресты членов ДМЕ политически мотивированными.

Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников, включая Аббаса Гусейнова, в январе 2017 года были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков. 3 марта Аббас Гусейнов сообщил, что подвергся пыткам в колонии. Его защита пообещала подать жалобы в связи с противоправными действиями против осужденного.

По данным Госдепа, подвергаются давлению и азербайджанские Свидетели Иеговы*, которые по религиозным соображениям отказываются идти в армию. Так, 22 сентября суд Геранбойского района приговорил Свидетеля Иеговы* Сеймура Мамедова к девяти месяцам лишения свободы за отказ от обязательной службы по убеждениям, несмотря на его готовность пройти альтернативную службу.

От НПО поступали сведения о том, что власти штрафовали граждан за то, что они совершали групповой намаз в частных домах. В частности, 20 мусульман были подвергнуты кратковременным задержаниям и штрафам за совершение обрядов в частных домах и участие детей на религиозных церемониях. К примеру, Гейчайский районный суд оштрафовал мусульманку-шиитку Самиру Джафарову на 1500 манатов (890 долларов) за то, что 28 августа в конце месяца Мухаррам она организовала 15 детей, чтобы они спели песню, оплакивающую Имама Хусейна ибн Али, и загрузила видео в социальные сети. Джафарова подала апелляцию, заявив, что все родители дали согласие на участие своих детей и это мероприятие «не оказало негативного влияния на нормы общественной морали, физическое и психическое здоровье и образование участников». Шекинский апелляционный суд оставил штраф в силе.

«Местные эксперты по религиозным вопросам, религиозные лидеры и представители гражданского общества заявили, что широкая общественность по-прежнему проявляла терпимость и в некоторых случаях оказывала финансовую поддержку группам религиозных меньшинств, которые они считали «традиционными» (т. е. тем, которые исторически считались присутствующими в стране), включая евреев, русских православных и католиков. Согласно тем же источникам, некоторые люди с подозрением и недоверием относились к религиозным группам, исторически менее известным в стране», - далее говорится в докладе.

Вместе с тем, в докладе указывается на досрочное освобождение после 7,5 лет тюремного заключения богослова Эльшана Мустафоглу, который был приговорен к 10 годам лишения свободы.

В отчете приведен ряд рекомендаций для властей Азербайджана. В частности, США призывают власти решить проблему регистрации небольших религиозных общин и ввести гражданскую альтернативу военной службе по соображениям совести, как это предусмотрено в Конституции. Вашингтон также выступает за освобождение лиц, которые, по словам групп гражданского общества, были заключены в тюрьму за свои религиозные убеждения.

Кроме того, отмечается необходимость проведения с официальным Баку совместной работы для пересмотра принятого в 2009 году закона о свободе вероисповедания и приведения его в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии СЕ.

Власти Азербайджана пока не отреагировали на доклад Госдепа США.

Сокоординатор союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов считает, что доклад Госдепа США объективно отражает ситуацию с религиозными свободами в Азербайджане.

«Парадокс в том, что если в странах, где нарушается свобода вероисповедания, притесняют как правило представителей религиозных меньшинств, то в Азербайджане жертвами являются верующие из мусульмано-шиитского большинства. С начала этого года по политически мотивированным обвинениям были арестованы около 90 верующих-шиитов и практически всем им предъявлено стандартное обвинение в незаконной торговле наркотиками. На самом деле эти люди стали жертвами ухудшения азербайджано-иранских отношений. Одновременно это устрашение тех верующих, которые проявляют гражданскую активность, могут быть участниками потенциальных уличных протестов», - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские силовики 6 апреля задержали шесть человек, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Ирана. Следствие считает, что подозреваемые планировали создать на территории Азербайджана управляемое шариатскими законами государство "Кериме". 12 марта силовики в Азербайджане отчитались о задержании более 20 человек по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети. 16 мая были задержаны еще семь жителей Азербайджана.

Он отметил, что на сегодняшний день верующие составляют две трети от общего числа политзаключенных. «У нас сейчас 182 политзаключенных, из них 118 - верующие, причем все шииты. При этом, 89 верующих-политзаключенных были арестованы за период с начала этого года», - отметил Гасанов.

По его словам, при этом правительство весьма терпимо относится к представителям традиционных немусульманских религий.

В то же время, отдельные немусульманские группы сталкиваются с давлением, и это в основе члены общины Свидетелей Иеговы*, сказал Гасанов.

Глава пресс-службы движения "Мусульманское единство" Абульфаз Буньядов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в настоящее время 45 членов ДМЕ находятся в тюрьмах, в том числе 32 арестованы по обвинениям, связанным с наркотиками за последние три месяца.

«Наше движение постоянно находится под давлением властей. Несмотря на то, что в 2015 году, когда ДМЕ было создано, мы объявили, что поддерживаем светский строй в Азербайджане и строим свою деятельность на основе законов страны, наших активистов периодически подвергают арестам. Лидеры движения, включая председателя Талеха Багирзаде, еще с 2015 года находятся в тюрьмах. С тех пор не прекращаются волны репрессий против ДМЕ. Как правило, это происходит в периоды ухудшения отношений Азербайджана с Ираном. Но нас ничего с Ираном не объединяет. Мы исповедуем нашу религию не из-за Ирана. Шиизм в Азербайджане существует более тысячи лет», - сказал Буньядов.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.