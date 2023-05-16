Семь жителей Азербайджана задержаны за сотрудничество со спецслужбами Ирана

16 мая 2023, 12:33

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По заданию куратора из Ирана семеро жителей Азербайджана планировали вооруженные нападения с целью создания управляемого шариатскими законами государства "Кериме", заявили в совместном сообщении МВД, Служба госбезопасности и Генпрокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанские силовики 6 апреля задержали шесть человек, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Ирана. Следствие считает, что подозреваемые планировали создать на территории Азербайджана управляемое шариатскими законами государство "Кериме". 12 марта силовики в Азербайджане отчитались о задержании более 20 человек по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран против друг друга. 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку, а 5 мая МИД Ирана в ответ заявил о нежелательности пребывания в стране четырех азербайджанских дипломатов.

Группа жителей Азербайджана по заданию иранских спецслужб планировала вооруженные беспорядки с целью насильственного изменения конституционного строя страны, сказано в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

"Были осуществлены очередные оперативные меры по пресечению преступных действий, которые планировала совершить группа граждан Азербайджана, завербованных иранскими спецслужбами в целях дестабилизации обстановки на территории Азербайджана", – говорится в релизе, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

По версии следствия, находящиеся на территории Ирана Руфулла Ахундзаде (известен еще и как Рухулла Ахундзаде) и его сын Алмурсал Ахундзаде планировали насильственное изменение конституционного строя Азербайджана и создание управляемого шариатскими законами государства "Кериме". Для этого они намеревались совершить покушения на известных государственных и общественных деятелей Азербайджана.

Следствие считает, что Ахундзаде создал группы в мессенджерах WhatsApp*, Telegram и других, и через них передавал своим единомышленникам в Азербайджане сведения о людях, которых нужно устранить.

"С этой целью он дал задания членам группы приобрести огнестрельное оружие и приготовить "коктейли Молотова". В ходе операции были задержаны 7 членов группировки "Месть 313": Эльгюн Агаев, Руслан Алиев, Юсиф Мирзоев, Эльвин Джафаров, Савалан Гусейнли, Билал Суджеддин, Магеррамали Мусаев, а также другие члены группировки", – сказано в пресс-релизе.

Подозреваемые получали финансирование из Ирана и направляли его в том числе на пропаганду религиозного радикализма в Азербайджане, отмечается в сообщении.

Напомним, СГБ Азербайджана 1 ноября 2022 года заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, действовавшего в интересах Ирана. По версии ведомства, иранские спецслужбы тайно привлекали жителей Азербайджана к военным учениям за пределами страны и "путем пропаганды радикально-экстремистских религиозных идей" создали с их участием организацию для использования против интересов госбезопасности Азербайджана.

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