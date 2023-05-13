Кадыров озвучил потери подразделения спецназа "Ахмат-Грозный"

13 мая 2023, 20:55

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За 23 года существования подразделения ОМОН "Ахмат-Грозный" погиб 121 его боец, сообщил сегодня Рамзан Кадыров, не уточнив, сколько из этого числа погибли в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" писал, что управление Росгвардии по Северному Кавказу сообщило 8 апреля о гибели на Украине сержанта полиции Исмаила Хадизова, старших сержантов Магомеда Амаева и Усман Дагаева. С начала военной операции на Украине общее число жителей Чечни, чья гибель подтверждена официально, достигло 102 человек 1 .

15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов должны не сообщать о числе погибших в спецоперации на Украине, а просто оказывать помощь их семьям, и призвал региональные власти «не комментировать потери».

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался сегодня о посещении торжественного построения в связи с 23-й годовщиной со дня образования подразделения ОМОН "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чечне.

По его словам, ОМОН "АХМАТ-Грозный" "за все годы службы потерял 121 сотрудника". Кадыров не уточнил, сколько из них погибли в ходе военной операции на Украине. В частности, он сообщил о награждении орденом Мужества посмертно омоновца Имрана Ильясова, о гибели которого ранее сообщал Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии.

Кадыров подчеркнул, что бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" "с первых дней СВО задействованы на сложнейших участках". В частности, проводят "работу по ликвидации диверсионно-разведывательных групп, выявлению схронов", говорится в другом сообщении в его Telegram-канале от 12 мая.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции. При этом Кадыровым и кадыровцами сообщается об освобождении населенных пунктов, рассказывается о встречах с «гостеприимным и дружелюбным» местным населением, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

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