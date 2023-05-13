Дошло до суда дело о массовых беспорядках в СИЗО Черкесска

13 мая 2023, 01:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Утверждено и передано в суд обвинительное заключение против семерых заключенных СИЗО-1 города Черкесска, где в феврале-марте прошлого года вспыхнули массовые беспорядки.

Как писал "Кавказский узел", родственники заключенных в СИЗО-1 Черкесска рассказали, что около 60 заключенных подверглись избиению, а тем, кто поранил себя, чтобы остановить побои, "не оказывают вовремя помощь". В связи с этим родственники отправили обращение в прокуратуру Карачаево-Черкесии. 20 февраля СИЗО посетили члены ОНК республики и выяснили, что 27 заключенных уже четыре дня проводят голодовку в знак протеста. 2 марта заключенные прекратили голодовку.

Прокуратура Карачаево-Черкесии утвердила обвинительное заключение в отношении семерых заключенных СИЗО-1. Они обвиняются по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и части 1 и 2 статьи 21 2 УК РФ (массовые беспорядки), говорится в сообщении, опубликованном на сайте республиканской прокуратуры 12 мая.

По версии следствия, один из обвиняемых занимал лидирующее положение в преступной иерархии. Он в период с 17 февраля по 5 марта 2022 года организовал массовые беспорядки в следственном изоляторе. Его соучастники стали оказывать неповиновение сотрудникам учреждения, устраивать погромы и поджоги имущества.

Ведомство отмечает, что в ходе бунта было повреждено имущество на сумму около 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение Верхового суда Карачаево-Черкесии.

По данным пресс-службы ОФСИН России по Карачаево-Черкесии, пр и проведении планового обыска сотрудникам следственного изолятора было оказано сопротивление, причем его оказали неоднократно судимые подозреваемые и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, пишет "Интерфакс".

Напомним, что 20 февраля стало известно, что родственники заключенных с 15 по 19 февраля находились около СИЗО-1 и слышали крики о помощи. 18 февраля 21 заключенный СИЗО во время планового обыска выразил протест против действий сотрудников учреждения. По версии ФСИН, они оказали сопротивление сотрудникам, сопровождая свои действия криками и нецензурной бранью. Прокуроры и омбудсмен Карачаево-Черкесии, которые приехали проверить соблюдение прав заключенных, получили от арестантов жалобы на то, что сотрудники изолятора и люди в масках причинили им травмы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.