Родственники потребовали реакции прокуратуры на избиения заключенных в Черкесске

20 февраля 2022, 16:39

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Заключенные в СИЗО Черкесска подвергаются избиениям и жалуются на отсутствие медицинской помощи, рассказали их родственники, обратившиеся в прокуратуру. Прокурорской проверки по жалобам заключенных потребовала и омбудсмен Татьяна Москалькова.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля 21 заключенный СИЗО №1 в Черкесске во время планового обыска выразили протест против действий сотрудников учреждения. По версии ФСИН, они оказали сопротивление сотрудникам, сопровождая свои действия криками и нецензурной бранью. Прокуроры и омбудсмен Карачаево-Черкесии, которые приехали проверить соблюдение прав заключенных, получили от арестантов жалобы на то, что сотрудники изолятора и люди в масках причинили им травмы.

Родственники заключенных в СИЗО Черкесска сообщили, что около 60 заключенных подверглись избиению, а тем, кто поранил себя, чтобы остановить побои, "не оказывают вовремя помощь". Родственники отправили обращение в "центральный аппарат прокуратуры РФ", отмечается в сообщении, размещенном сегодня в Instagram-паблике "КЧР, Россия", на который подписаны 193 тысячи пользователей.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, сделанным в темное время суток. На кадрах видны около десятка человек, стоящих около здания СИЗО-1. Одна из женщин поясняет, что собравшиеся – жители Карачаево-Черкесии, родственники заключенных. Женщина уточняет, что они находились там с 15 по 19 февраля. "Крики мы слышали. Выходили адвокаты, нам показывали, здесь увозили ребят, вчера лично я стояла с утра до ночи, мы перекрикивались, мы слышали, как увозили ребят, которые просили о помощи", - говорит на видео женщина.

Также она зачитала фрагмент обращения к прокурору Карачаево-Черкесии, но суть обращения на видео не приведена.

О жалобах на нарушение заключенных в Черкесске сообщила сегодня и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Сегодня на горячую линию поступило несколько звонков о грубом нарушении прав людей, содержащихся в СИЗО 1 г.Черкесск. Моя коллега, уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесской республике Зарема Назимовна Умалатова, встретилась с обвиняемыми, содержащимися в данном СИЗО, получила информацию о ситуации. Мною направляются обращения в Генпрокуратуру и ФСИН для принятия мер реагирования", - написала она на своей странице в Instagram.