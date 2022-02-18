Заключенные СИЗО Черкесска пожаловались на насилие

18 февраля 2022, 22:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 20 заключенных следственного изолятора №1 в Черкесске во время планового обыска протестовали против действий сотрудников учреждения. Прокуроры и омбудсмен Карачаево-Черкесии, которые приехали проверить соблюдение прав заключенных, получили от арестантов жалобы на насилие.

Акцию протеста во время планового обыска устроили подозреваемые в тяжких преступлениях, утверждает отдел ФСИН России по Карачаево-Черкесии.

"21 подозреваемый и обвиняемый в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с убийствами, грабежами, разбоями, вымогательством и изнасилованиями, оказал сопротивление администрации учреждения. Свои действия подозреваемые и обвиняемые сопровождали криками и нецензурной бранью в адрес сотрудников", - процитировал сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

Пресс-служба отдела ФСИН по республике опровергла распространенные некоторыми медиа сообщения о том, что участниками протеста в СИЗО стали "200 подозреваемых, обвиняемых и осужденных".

Протесты в следственном изоляторе №1 Черкесска произошли 17 февраля, они продолжались около двух часов. Во время обхода сотрудники СИЗО обнаружили в камере №34 сломанный кипятильник, который по инструкции подлежит изъятию. Возмущенные заключенные, в знак недовольства действиями охранников, начали стучать по дверям и окнам. К их акции протеста присоединились остальные заключенные, которые шумели, кричали и ломали мебель в своих камерах. Сегодня в СИЗО приехали прокуроры для проведения проверки по соблюдению прав заключенных, сообщила "Лента.ру".

Участники протестов неоднократно судимы, они повредили смотровые глазки в дверях камер, уточнил сегодня ТАСС.

"На место происшествия прибыло руководство ОФСИН, сотрудники аппарата управления. О происшествии было незамедлительно сообщено в прокуратуру", - заявил представитель отдела ФСИН. Материалы для дачи правовой оценки действий подозреваемых и обвиняемых зарегистрированы и направлены в соответствующие органы. Сейчас учреждение работает в штатном режиме, сообщил представитель отдела.

Заключенные в своих обращениях рассказали о насилии, заявила уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесии Зарема Умалатова

"Мы собрали примерно 20 обращений со стороны лиц, которые находятся в следственном изоляторе, на имя уполномоченного по правам человека в КЧР об оказании содействия в восстановлении их прав. Оценку ситуации может дать Следственный комитет", - процитировало Умалатову агентство. Собранные обращения будут зарегистрированы и направлены в Следственный комитет для проведения проверки и оценки действий как сотрудников ОФСИН, так и заключенных, которые нарушили режим, пояснила омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесии Зарема Умалатова вместе с представителем прокуратуры сегодня посетили СИЗО №1 в Черкесске. Во время проверки заключенные пожаловались, что сотрудники изолятора и люди в масках причинили им травмы. Рассмотрение жалоб будет находится на контроле уполномоченного, сообщила на своем сайте омбудсмен.

На сайте отдела ФСИН России по Карачаево-Черкесии и прокуратуры республики на 21.30 мск нет информации о беспорядках в СИЗО №1 Черкесска.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 октября 2021 года в колонии строгого режима в Северной Осетии произошли беспорядки, сопровождавшиеся пожаром. По разным данным, бунт устроили от 200 до 600 осужденных. ФСИН утверждает, что двое заключенных из штрафного изолятора во время обысков отказались подчиниться требованиям сотрудников учреждения и призвали других осужденных к беспорядкам. Возбуждено уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках.