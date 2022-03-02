Заключенные СИЗО Черкеска прекратили голодовку после начала проверки

02 марта 2022, 18:16

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Голодовку заключенные решили прекратить после начала проверки в СИЗО-1 Черкесска, сообщили их родные. Они считают, что голодовка и митинг родственников заключенных у СИЗО помогли добиться проведения проверки.

Как писал "Кавказский узел", родственники заключенных в СИЗО-1 Черкесска рассказали, что около 60 заключенных подверглись избиению, а тем, кто поранил себя, чтобы остановить побои, "не оказывают вовремя помощь". В связи с этим родственники отправили обращение в прокуратуру Карачаево-Черкесии. 20 февраля СИЗО посетили члены ОНК республики и выяснили, что 27 заключенных уже четыре дня проводят голодовку в знак протеста. Коллективная жалоба родственников заключенных на избиения их близких в СИЗО Черкесска передана в Генпрокуратуру, сообщил 23 февраля член ОНК Виктор Страх.

В СИЗО-1 Черкесска начались проверки после жалобы родственников заключенных в Генпрокуратуру, рассказала Мадина, родственница одного из заключенных. "Несколько дней назад в СИЗО начались проверки. Они проводятся московскими специалистами. И поскольку мы добились проверки, заключенные решили прекратить голодовку. Мы все будем ждать результатов проверки", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, желаемым результатом будет увольнение руководителя СИЗО Мурата Пихова. "Мы хотим именно этого. Сейчас уже можно передавать передачи в размере 30 килограммов. Он отменил это сразу после назначения на должность. Я уже два раза передавала, и передачи они получали без каких-либо сложностей. Без шумихи никто бы не стал возвращать прежние правила", - отметила она.

Родственники заключенных, требовавшие прекратить избиение своих близких в СИЗО Черкесска, обвинены в проведении несанкционированной акции, сообщили сами обвиняемые.

Мадина также сообщила, что участников митинга у СИЗО оштрафовали. "Нас признали организаторами митинга у СИЗО и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Меня и еще одну женщину на 10 тысяч, а другую – на пять тысяч. Двум мужчинам дали двое суток ареста, они сами выбрали это вместо денежного штрафа. Но ничего. Если бы не было этой акции, никто бы не обратил внимания на голодовку. Это результат наших стараний", - подчеркнула она.

Залина, супруг и брат которой находятся в СИЗО в Черкесске, подтвердила, что заключенные прекратили голодовку примерно три дня назад. "Мне адвокат сказал, что решено прекратить голодовку. Как мне известно, началась проверка для выяснения обстоятельств. Ребята, кажется, довольны этим. Сейчас едят, ни на что не жалуются", - сообщила она.

По ее словам, без акции протеста у СИЗО и объявления голодовки было бы невозможно добиться проверки. "Теперь мы хотим, чтобы были наказаны те, кто отдал приказ избивать наших ребят. Тех, кто избивал, будет сложно наказать, они были в масках. А вот отдавших приказ начальников можно найти и наказать. Мы ждем таких результатов", - отметила она.

20 февраля стало известно, что родственники заключенных с 15 по 19 февраля находились около СИЗО-1 и слышали крики о помощи. 18 февраля 21 заключенный СИЗО во время планового обыска выразил протест против действий сотрудников учреждения. По версии ФСИН, они оказали сопротивление сотрудникам, сопровождая свои действия криками и нецензурной бранью. Прокуроры и омбудсмен Карачаево-Черкесии, которые приехали проверить соблюдение прав заключенных, получили от арестантов жалобы на то, что сотрудники изолятора и люди в масках причинили им травмы.

Мать одного из заключенных Лиля отметила, что не может связаться с сыном, она его не видела с момента задержания. "В СИЗО не пускают, свиданий не дают из-за коронавируса. Суды отменяются, судья то на больничном, то в отпуске. Пока ждем, когда назначат новую дату, чтобы сына привезли туда, и я смогла хотя бы увидеть его", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что одобряет прекращение голодовки. "Через адвокатов мне сообщили, что они уже 2-3 дня как прекратили голодовку. Там какие-то процессы идут, проверки, поэтому ребята решили есть. Оно и правильно. Среди них не все здоровы, это могло повлиять на их здоровье. Теперь мы более-менее спокойны", - сказала она.

3 марта члены Общественной наблюдательной комиссии Карачаево-Черкесии намерены посетить СИЗО в Черкесске, сообщил член комиссии Виктор Страх.

"Сегодня было совещание членов ОНК и было решено вновь пойти в СИЗО. Посмотрим, что там происходит, что было сделано после предыдущего нашего визита. Мы пока не получали реакцию на наш отчет о предыдущем визите, пока ждем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подтвердил, что заключенные прекратили голодовку. "Как мне сообщили разные источники, в том числе родные, голодовка прекращена. Завтра смогу в этом убедиться лично", - отметил он.

Напомним, 21 февраля стало известно, что уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесии Зарема Умалатова во время проверки нашла нарушения условий содержания заключённых в СИЗО - в частности, им не предоставляют в необходимом количестве средства личной гигиены, чистые полотенца и постельное белье. Омбудсмен отметила, что сотрудники колонии отреагировали на ее замечания и устранили часть нарушений.