Жалоба на избиения арестантов в Черкесске направлена генпрокурору

23 февраля 2022, 13:00

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Коллективная жалоба родственников заключенных на избиения их близких в СИЗО Черкесска передана в Генпрокуратуру, сообщил сегодня член ОНК Виктор Страх. Сами родственники арестованных пожаловались на отсутствие возможности увидеться с ними.

Как писал "Кавказский узел", родственники заключенных в СИЗО-1 Черкесска рассказали, что около 60 заключенных подверглись избиению, а тем, кто поранил себя, чтобы остановить побои, "не оказывают вовремя помощь". В связи с этим родственники отправили обращение в прокуратуру Карачаево-Черкесии. 20 февраля СИЗО посетили члены ОНК республики и выяснили, что 27 заключенных уже четыре дня проводят голодовку в знак протеста.

Родственники заключенных написали коллективную жалобу и отправили ее в Генпрокуратуру России, сообщил сегодня член Общественной наблюдательной комиссии Карачаево-Черкесии Виктор Страх. "Родственники заключенных, которые голодают, информированы о происходящем. Они написали коллективную жалобу Генпрокурору РФ в связи с последними событиями, жёстким обращением с заключёнными, и попросили провести проверку в СИЗО. Вчера (22 февраля) жалоба была направлена адресату", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, часть заключенных объявила голодовку 17 февраля, а часть – позже. "Сначала был инцидент, связанный с проверками. Заключенные выразили недовольство, а когда проверки продолжились, они начали резать себя. Потом уже одна группа заключенных объявила голодовку 17 февраля. После этого голодовку объявила другая группа заключенных [из солидарности]. Порезы серьезные только у одного-двух заключенных, у остальных – нет", - сообщил он.

20 февраля стало известно, что родственники заключенных с 15 по 19 февраля находились около СИЗО-1 и слышали крики о помощи. 18 февраля 21 заключенный СИЗО во время планового обыска выразил протест против действий сотрудников учреждения. По версии ФСИН, они оказали сопротивление сотрудникам, сопровождая свои действия криками и нецензурной бранью. Прокуроры и омбудсмен Карачаево-Черкесии, которые приехали проверить соблюдение прав заключенных, получили от арестантов жалобы на то, что сотрудники изолятора и люди в масках причинили им травмы.

Объявивших голодовку обещали перевести в отдельные камеры, уточнил Страх. "Мы в устной форме сказали об этом, и было обещание, что их переведут в отдельные камеры и обеспечат медпомощь. Мы ждем реакции на наше обращение от прокуратуры, чтобы еще раз посетить СИЗО", - отметил он.

Сотрудник управления ФСИН по Карачаево-Черкесии сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что учреждение "работает в штатном режиме".

Родственники пожаловались на невозможность увидеться с заключенными

Некоторые заключенные, имеющие проблемы со здоровьем, прекратили голодовку, сообщила жительница Карачаево-Черкесии Залина, муж и брат которой находятся в СИЗО в Черкесске.

"Среди голодающих есть люди с серьезными заболеваниями, онкобольные, люди в возрасте, вот они, насколько нам известно, прекратили голодовку. Им не оказывалась медпомощь, и они прекратили голодовку, потому что им было плохо. Остальные продолжают. Сколько именно их, я сказать не могу", - рассказала она сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, с мужем и братом она виделась несколько месяцев назад во время судебного процесса. "Иной возможности видеться с ними нет. После вот этих инцидентов мы с ними не общались, только через адвокатов, но и их с трудом пускают к ним", - пояснила она.

У родственников Залины жалобы на условия содержания появились после того, как сменился начальник СИЗО, уточнила она. "В декабре прошлого года его поменяли, и сразу начались проблемы. [...] Не передают наши передачки, или специально очень поздно передают, кроме этого, сократили килограммы. [...] Мы хотим проверки из Москвы, потому что здесь в республике никто никого не будет наказывать", - сказала она.

Мать одного из заключённых, Лиля, уже несколько дней не может получить информацию о сыне. "Я три дня простояла у СИЗО, но мне никто ничего не сообщил о сыне. Не знаю, его избили или нет, он объявил голодовку или нет, ничего не знаю. Даже адвокат не может получить информацию. Я не знаю, что делать. Три дня не работала и стояла там, а сегодня вышла на работу, поскольку уже не могу не работать", - рассказала Лиля корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, сын не жаловался на условия содержания. "Жалоб у него не было, все вроде было хорошо. Сейчас не знаю, как он там. Его даже на суд не везут, чтобы [я могла] там увидеть его и поговорить с ним. Наш судья на больничном. Суды переносятся", - сказала мать арестованного.

Напомним, 21 февраля стало известно, что уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесии Зарема Умалатова во время проверки нашла нарушения условий содержания заключённых в СИЗО - в частности, им не предоставляют в необходимом количестве средства личной гигиены, чистые полотенца и постельное белье. Омбудсмен отметила, что сотрудники колонии отреагировали на ее замечания и устранили часть нарушений.