Омбудсмен передала следователям жалобы узников СИЗО Черкесска

21 февраля 2022, 22:27

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Заключенные следственного изолятора в Черкесске пожаловались на применение физического насилия, на отсутствие своевременной медпомощи и нехватку средств гигиены, сообщила уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесии. Жалобы заключенных на насилие переданы следователям.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля стало известно, что более 20 заключенных следственного изолятора №1 в Черкесске во время планового обыска протестовали против действий сотрудников учреждения. Прокуроры и омбудсмен Карачаево-Черкесии, которые приехали проверить соблюдение прав заключенных, получили от арестантов жалобы на насилие.

Зарема Умалатова во время проверки нашла нарушения условий содержания заключённых в СИЗО, сообщил сегодня "Интерфакс-Юг". В частности, им в не предоставляют в необходимом количестве средства личной гигиены, чистые полотенца и постельное белье, сказала она. Омбудсмен отметила, что сотрудники колонии отреагировали на ее замечания и устранили часть нарушений.

По словам Умалатовой, во время проверки она получила жалобы от арестованных на применении в отношении них физического насилия и неоказания своевременной медицинской помощи. "Все обращения были направлены в адрес руководителя следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Щепкина для проведения проверки выявления фактов, изложенных в обращениях", - омбудсмен.

Комментариев относительно направления омбудсменом жалобы арестованных в СИЗО Черкесска на сайте следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии по состоянию на 22.25 мск нет.