Заключенные. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

23 февраля 2022, 09:00

Заключенные СИЗО в Черкесске объявили голодовку

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 заключенных СИЗО-1 в Черкесске объявили о проведении голодовки, пожаловавшись на противоправные действия в учреждении, сообщила Общественная наблюдательная комиссия Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля стало известно, что родственники заключенных с 15 по 19 февраля находились около СИЗО-1 в Черкесске и слышали крики о помощи. По их словам, около 60 заключенных подверглись избиению. В связи с этим родственники заключенных отправили обращение в прокуратуру. Прокурорской проверки по жалобам заключенных потребовала 20 февраля и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая получила сведения о нарушениях прав арестантов в том числе от республиканского омбудсмена Заремы Умалатовой, посетившей СИЗО. 22 февраля силовики объявили несанкционированной акцией сход родственников заключенных у СИЗО Черкесска.

Заключенные в СИЗО-1 Черкесска объявили о проведении голодовки. Изолятор посетили председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Карачаево-Черкесии Руслан Джанибеков и член ОНК Виктор Страх. Они пообщались с 27 заключенными. Подследственные отметили, что уже несколько дней голодают в знак протеста, у некоторых из них члены ОНК заметили порезы, сообщила вечером 22 февраля на своем сайте газета ОНК.

Голодовку объявили 27 заключенных, уточнил Руслан Джанибеков. "В момент моего посещения СИЗО, я опросил 27 человек, из которых все 27 были на голодовке", – привел слова Джанибекова вечером 22 февраля "Интерфакс".

Напомним, что 18 февраля 21 заключенный СИЗО №1 в Черкесске во время планового обыска выразил протест против действий сотрудников учреждения. По версии ФСИН, они оказали сопротивление сотрудникам, сопровождая свои действия криками и нецензурной бранью. Прокуроры и омбудсмен Карачаево-Черкесии, которые приехали проверить соблюдение прав заключенных, получили от арестантов жалобы на то, что сотрудники изолятора и люди в масках причинили им травмы.

Примечание:

"Офицер ФСИН заподозрен в халатности после убийства Гагиевой", "Аналитики сочли осужденных сторонников Чельдиева жертвами эффекта толпы", "Тимур Тумгоев пожаловался на давление на свидетелей по делу о голодовке в колонии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

23 февраля 2022, 09:45

23 февраля 2022, 08:03

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