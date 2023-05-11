Зарема Мусаева не стала давать показания против сына

11 мая 2023, 16:14

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Зарему Мусаеву, находящуюся в СИЗО Грозного, пытались допросить по делу ее сына Байсангура Янгулбаева, однако она отказалась давать показания, сообщил сегодня Абубакар Янгулбаев. По его словам, официальные причины объявления брата в розыск неизвестны.

"Кавказский узел" писал, что один из сыновей Заремы Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. В ноябре 2022 года Росфинмониторинг включил Байсангура Янгулбаева в список экстремистов и террористов. 9 мая стало известно, что он объявлен в федеральный розыск. Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы сейчас живут в Европе.

Мать братьев Янгулбаевых Зарема Мусаева, дело которой суд в Грозном рассматривает с июня 2022 года, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд продлил ей срок ареста до 12 августа. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее ее сын Абубакар Янгулбаев. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Брат Байсангура юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что информации о причинах, по которым Байсангур Янгулбаев объявлен в розыск, у семьи нет.

"От матери <Заремы Мусаевой> я знаю, что её хотели допросить в рамках уголовного дела против Байсангура, но она отказалась давать показания против сына. Пока информации больше нет. Подозреваю, что скорее всего это либо экстремистская, либо террористическая статья, так как ранее он уже был объявлен в списке экстремистов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Включение человека, обвиненного в терроризме, в список Росфинмониторинга, по закону должно происходить после вступления в силу приговора суда, но в реальности внесение в список может произойти в любой момент, сообщил адвокат Абусупьян Гайтаев, который вёл ранее ряд дел по экстремистским и террористическим статьям.

"Это логично, что только после вступившего в законную силу приговора вносят в список Росфинмониторинга. По опыту могу сказать, что в список могут включить даже подозреваемого. Естественно, информацию о подозреваемом или обвиняемом в терроризме "сливают" в Росфинмониторинг сами следственные органы. В итоге всех обвиненных по террористическим статьям вносят в список. А собственными денежными средствами обвиняемый уже не может распоряжаться с самого начала следствия", - пояснил он.

По его словам, обвиняемые в экстремизме в меньшей степени рискуют включением в список Росфинмонитонга. "Обвиненные по экстремистским статьям могут вноситься список, а некоторые могут избежать этого", - отметил Гайтаев.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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