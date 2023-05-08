Власти Ессентуков отменили массовые мероприятия в честь Дня Победы

08 мая 2023, 06:40

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В целях безопасности власти Ессентуков приняли решение провести праздничные мероприятия в честь Дня Победы в текущем году в интерактивном формате, сообщил мэр города Александр Некристов.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 мая глава Невинномысска Михаил Миненков объявил, что в городе не будет массовых мероприятий на 9 Мая. 7 мая власти Кисловодска заявили об отмене праздничного шествия в День победы.

Власти Ессентуков приняли решение не проводить на 9 Мая праздничных мероприятий, сообщил мэр города Александр Некристов.

"Нам пришлось принять сложное, но необходимое решение. Все праздничные мероприятия 9 мая пройдут в интерактивном формате. Вопрос безопасности – в приоритете", – написал Некристов вечером 7 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что отменены праздничное шествие, массовое возложение цветов к Вечному огню и на Братском кладбище, концерт и салют. "8 и 9 мая цветы к обелиску Вечный огонь и мемориалу на Братском кладбище можно возложить в частном порядке. В День Победы вместе с депутатским корпусом навестим ветеранов Великой Отечественной и поздравим лично", – добавил глава города.

На 06.00 мск 8 мая эта запись на странице Александра Некристова в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны 457 пользователей, набрала 57 отметок с реакцией пользователей и три комментария.

"Кавказский узел" также писал, что ранее регионов СКФО и ЮФО анонсировали военные парады на 9 Мая в Волгограде, Владикавказе, Капийске, Моздоке, Новороссийске, Новочеркасске, Ростове-на-Дон и Ставрополе. Шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал провести эту акцию в школах, а в Дагестана и Волгоградской области власти намерены разместить портреты участников войны на машинах и в окнах домов.

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