Мэрия Кисловодска отменила праздничное шествие в День победы

06 мая 2023, 16:40

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Традиционное общегородское шествие в День победы в этом году проводиться не будет, сообщили власти Кисловодска. Под объявлением мэра об отмене шествия удалены комментарии с критикой этого решения, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая глава Невинномысска Михаил Миненков объявил, что в городе не будет массовых мероприятий в День победы. Он объяснил это заботой о безопасности горожан, но подчеркнул, что по 8 мая включительно в Невинномысске проводятся "детские, молодежные и спортивные мероприятия", посвященные 78-й годовщине победы.

Власти Кисловодска решили отменить традиционное шествие в День победы от администрации к мемориалу "Воинская слава", сообщила сегодня пресс-служба мэрии города-курорта. Администрация города объяснила это необходимостью обеспечить безопасность горожан, информирует "Интерфакс".

По состоянию на 16.38 мск, на сайте и в телеграм-канале мэрии это объявление не опубликовано. При этом сообщение об отмене шествия разместил сегодня в своем телеграм-канале глава города Евгений Моисеев.

"В целях безопасности традиционное общегородское праздничное шествие по Кисловодску к мемориалу «Воинская слава» отменяется. Прошу со всей ответственностью и с пониманием отнестись к данному решению. Для всех нас, в первую очередь, важна безопасность наших граждан. Но каждый из нас в течение дня празднования 9 мая может и должен прийти почтить память солдат, погибших в борьбе с фашизмом, семьями, с друзьями, в одиночном порядке", - говорится в публикации чиновника.

Под сообщением, по состоянию на 16.38 мск, опубликовано 12 комментариев. Авторы нескольких из них одобрили решение властей. Несколько пользователей не прокомментировали отмену шествия, высказавшись на другие темы. Другие пользователи упрекнули чиновника в удалении их комментариев.

"Почему скрываете комментарии?" – написала, в частности, Людмила Радченко. "Ну что за безобразие?! Только удобные комментарии оставляете - только дифирамбы в свою честь? Это правильно?" – возмутилась Татьяна.

В цепочке обсуждения размещен ответ пользователя ИЯ на один из удаленных комментариев. "Я уже задавала этот вопрос! И суперконцерт был и гастротеатр 1 идет! А шествие отменяется!" – написала она. При этом среди комментариев под публикацией нет других комментариев пользователя с ником ИЯ.

Евгений Моисеев, по состоянию на 16.38 мск, не ответил на претензии пользователей и не принял участия в обсуждении.

Напомним, власти регионов СКФО и ЮФО анонсировали военные парады 9 мая в Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Новороссийске, Новочеркасске, Каспийске, Владикавказе и Моздоке. Шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет, губернатор Краснодарского края пообещал провести эту акцию в школах, а в Волгоградской области и Дагестане власти намерены разместить портреты участников войны на машинах и в окнах домов.

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