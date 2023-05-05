Пользователи Telegram поддержали отказ от массового празднования Дня победы в Невинномысске

05 мая 2023, 09:06

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Массовых мероприятий в День победы в Невинномысске не будет, заявил глава города, объяснив это заботой о безопасности горожан. Авторы большинства комментариев поддержали это решение, а некоторые посетовали, что их дети готовились выступить на празднике.

Как писал "Кавказский узел", власти регионов СКФО и ЮФО анонсировали военные парады 9 мая в Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Новороссийске, Новочеркасске, Каспийске, Владикавказе и Моздоке. Шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет, губернатор Краснодарского края пообещал провести эту акцию в школах, а в Волгоградской области и Дагестане власти намерены разместить портреты участников войны на машинах и в окнах домов.

Массовых мероприятий в Невинномысске 9 мая не будет, объявил 3 мая глава города Михаил Миненко. "9 мая в этом году проводим индивидуально. Без митингов, вальса, парада, полевой кухни, концертных программ и без салюта! Уверен, все понимают, что сегодня безопасность – это главное! Прошу очень внимательно отнестись к моим словам, цветы нужно возложить в частном порядке, без массового сбора людей!" – написал он в своем телеграм-канале.

Чиновник добавил, что в городе проводятся детские, молодежные и спортивные мероприятия, посвященные 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. "Все мероприятия пройдут до 8 мая включительно", - подчеркнул Миненков.

По состоянию на 09.04 мск 5 мая, под публикацией размещено 82 комментария. Авторы большинства из них поддержали решение главы города. "Великая Победа навсегда в нашем сердце!" – написала, в частности, Ольга. "Безопасность сейчас действительно важнее!" – согласилась Asya Gerasimenko.

"Победа всегда с нами и в нашем сердце!" – заявила Анжелика Пушкарская. "Да, безопасность людей - высшая ценность!" – заметила Светлана Метелкина. "Самое главное - это память! Мы помним, мы гордимся нашими дедами и прадедами!" – написала Елена Компанеец.

Несколько пользователей выразили удивление решением властей, заметив, что детей готовили выступать на празднике. "А для чего тогда дети ходят репетируют вальс победы?" – написала, в частности, Галина Кожевникова. "А для чего нужна тогда репетиция вальса?" – написал и пользователь с ником "Кто То".

"Выучили танец, ничего в этом страшного не вижу", - ответил пользователь с ником, состоящим из скобок. "Написали же, всё индивидуально! Чтоб большого скопления не было!" – отреагировала Фаина Фунтик.

"Мой пост про то, почему такое решение неправильное, почему то удалили. Или серьезно думаете, что не будет большого скопления людей?" – написал Олег.

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