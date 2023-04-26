Участники шествия "Бессмертный полк" в Волгограде, 9 мая 2022 года, Волгоград. Кадр видео "Кавказского узла".

26 апреля 2023, 23:53

Власти регионов юга России анонсировали парады 9 мая

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Местные власти сообщили о намерении провести военные парады 9 мая в Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Новороссийске, Новочеркасске, Каспийске, Владикавказе и Моздоке. Шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет, губернатор Краснодарского края пообещал провести акцию в школах, а в  Волгоградской области и Дагестане намерены разместить портреты участников войны на машинах и окнах домов.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году из жителей юга России лишь волгоградцы смогли увидеть авиацию на параде Победы, в Ростове-на-Дону авиационную часть парада отменили, сославшись на низкую видимость. Военные также прошли маршем по улицам еще пяти городов: Ставрополя, Каспийска, Новочеркасска, Новороссийска и Владикавказа.

В Краснодарском крае парад Победы состоится только в Новороссийске, сообщила администрация Краснодарского края 19 апреля. Такое решение принято в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств "с учетом обеспечения всех мер безопасности участников и зрителей праздничного парада". "В параде 9 Мая в Новороссийске – единственном в регионе городе-герое – примут участие военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты, десятки единиц военной техники и вооружения", - сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"Бессмертный полк" в этом году в Краснодарском крае пройдет в школах, пообещал губернатор Вениамин Кондратьев. "Ко Дню Победы проведем в наших школах акцию "Бессмертный полк". У нас в крае всего 1240 учебных заведений. Каждый учащиеся сможет прийти на школьную линейку с портретом родных и близких — участников войны, поделиться историей своего героя. Поручил министерству образования края проработать этот вопрос", - написал он в своем Telegram-канале 17 апреля.

В Волгограде 9 мая состоится традиционный парад Победы, в нем примут участие части Волгоградского территориального гарнизона, сообщила 24 апреля администрация Волгоградской области. "Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в новом формате: портреты участников Великой Отечественной разместят на городском транспорте и личных автомобилях, на зданиях и сооружениях", - указано в сообщении на сайте администрации.

В этом году в России принято решение отменить шествия "Бессмертного полка" "в связи с мерами безопасности", сообщила сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.  По ее словам, акция пройдет в других форматах. К примеру, организаторы мероприятия предложили россиянам клеить фотографии родственников-ветеранов на стекла автомобилей, а также внести их данные в онлайн-базу, сообщило 18 апреля РБК.

В Ростовской области парады Победы пройдут в двух городах - в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, сообщил губернатор Василий Голубев. "Это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных больших мероприятий. Традиционный концерт на Театральной площади в Ростове-на-Дону мы проводить не будем", - процитировало его слова ТАСС 25 апреля.

Парад Победы в Ставрополе состоится, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров."Что касается "Бессмертного полка", у нас в крае будут применены все рекомендованные центральным штабом полка формы его проведения", - написал он в своем Telegram-канале 21 апреля, не пояснив, как именно будет проходить акция.

В Каспийске пройдет парад победы, сообщила администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале 20 апреля. В республике также пройдут акции "Бессмертный автополк" и "Окно памяти". "Фотографии участников Великой Отечественной войны будут размещены на личных и служебных автомобилях, окнах домов", - говорится в публикации.

В Северной Осетии 9 мая военные парады пройдут во Владикавказе и Моздоке, сообщила администрация главы республики. В Параде Победы, который пройдет на площади Свободы во Владикавказе, примут участие представители Министерства обороны России и других силовых ведомств. Механизированная колонна составит 23 единицы специальной военной техники, говорится в публикации на сайте главы республики от 10 апреля.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp**** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пользователи интернета поспорили о праздновании 9 мая в Чечне", "Арестованный на акции "Бессмертного полка" в Сочи признал свою вину", "Участники "Бессмертного полка" в Волгограде объяснили мотивы участия в акции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 апреля 2023, 00:35

26 апреля 2023, 22:59

26 апреля 2023, 22:00

26 апреля 2023, 21:02

  • 1 Аналитики оценили степень влияния Кадырова на ФСБ

    Глава Чечни, назначивший племянника своим помощником по силовому блоку, пользуется особым статусом среди губернаторов и может влиять на силовые структуры, включая ФСБ, указал полковник МВД Амир Колов. Ни Рамзан Кадыров, ни его племянник не способны существенно влиять на ФСБ, возразил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

26 апреля 2023, 20:04

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи