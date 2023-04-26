Власти регионов юга России анонсировали парады 9 мая

26 апреля 2023, 23:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Местные власти сообщили о намерении провести военные парады 9 мая в Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Новороссийске, Новочеркасске, Каспийске, Владикавказе и Моздоке. Шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет, губернатор Краснодарского края пообещал провести акцию в школах, а в Волгоградской области и Дагестане намерены разместить портреты участников войны на машинах и окнах домов.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году из жителей юга России лишь волгоградцы смогли увидеть авиацию на параде Победы, в Ростове-на-Дону авиационную часть парада отменили, сославшись на низкую видимость. Военные также прошли маршем по улицам еще пяти городов: Ставрополя, Каспийска, Новочеркасска, Новороссийска и Владикавказа.

В Краснодарском крае парад Победы состоится только в Новороссийске, сообщила администрация Краснодарского края 19 апреля. Такое решение принято в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств "с учетом обеспечения всех мер безопасности участников и зрителей праздничного парада". "В параде 9 Мая в Новороссийске – единственном в регионе городе-герое – примут участие военнослужащие, казаки, сотрудники МЧС, курсанты, юнармейцы, кадеты, десятки единиц военной техники и вооружения", - сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"Бессмертный полк" в этом году в Краснодарском крае пройдет в школах, пообещал губернатор Вениамин Кондратьев. "Ко Дню Победы проведем в наших школах акцию "Бессмертный полк". У нас в крае всего 1240 учебных заведений. Каждый учащиеся сможет прийти на школьную линейку с портретом родных и близких — участников войны, поделиться историей своего героя. Поручил министерству образования края проработать этот вопрос", - написал он в своем Telegram-канале 17 апреля.

В Волгограде 9 мая состоится традиционный парад Победы, в нем примут участие части Волгоградского территориального гарнизона, сообщила 24 апреля администрация Волгоградской области. "Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в новом формате: портреты участников Великой Отечественной разместят на городском транспорте и личных автомобилях, на зданиях и сооружениях", - указано в сообщении на сайте администрации.

В этом году в России принято решение отменить шествия "Бессмертного полка" "в связи с мерами безопасности", сообщила сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева. По ее словам, акция пройдет в других форматах. К примеру, организаторы мероприятия предложили россиянам клеить фотографии родственников-ветеранов на стекла автомобилей, а также внести их данные в онлайн-базу, сообщило 18 апреля РБК.

В Ростовской области парады Победы пройдут в двух городах - в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, сообщил губернатор Василий Голубев. "Это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных больших мероприятий. Традиционный концерт на Театральной площади в Ростове-на-Дону мы проводить не будем", - процитировало его слова ТАСС 25 апреля.

Парад Победы в Ставрополе состоится, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров."Что касается "Бессмертного полка", у нас в крае будут применены все рекомендованные центральным штабом полка формы его проведения", - написал он в своем Telegram-канале 21 апреля, не пояснив, как именно будет проходить акция.

В Каспийске пройдет парад победы, сообщила администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале 20 апреля. В республике также пройдут акции "Бессмертный автополк" и "Окно памяти". "Фотографии участников Великой Отечественной войны будут размещены на личных и служебных автомобилях, окнах домов", - говорится в публикации.

В Северной Осетии 9 мая военные парады пройдут во Владикавказе и Моздоке, сообщила администрация главы республики. В Параде Победы, который пройдет на площади Свободы во Владикавказе, примут участие представители Министерства обороны России и других силовых ведомств. Механизированная колонна составит 23 единицы специальной военной техники, говорится в публикации на сайте главы республики от 10 апреля.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp**** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.