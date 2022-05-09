Волгоград стал единственным годом юга России с участием авиации в праздновании 9 мая

09 мая 2022, 17:15

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Из жителей юга России лишь волгоградцы смогли увидеть авиацию на параде Победы, в Ростове-на-Дону авиационную часть парада отменили, сославшись на низкую видимость. Военные также прошли маршем по улицам еще пяти городов: Ставрополя, Каспийска, Новочеркасска, Новороссийска и Владикавказа.

Как писал "Кавказский узел", праздничные парады пройдут 9 мая в Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Новороссийске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Ставрополе, сообщили военные.

В параде в Волгограде сегодня приняли участие около 1800 человек, сообщила администрация Волгоградской области. По главной площади Волгограда прошли военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, полицейские, спасатели, сотрудники УФСИН России, казаки, воспитанники Волгоградского казачьего кадетского корпуса, юнармейцы, воспитанники ДОСААФ и Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева, ученики кадетских школ и классов региона. Часть личного состава маршировала в современном боевом снаряжении, часть — в гимнастерках и обмундировании военного времени", сообщила сегодня администрация Волгоградской области, говорится в сообщении на сайте администрации Волгоградской области.

Среди приглашенных на парад были 84 ветерана - участники войны, узники, дети военного Сталинграда, труженики тыла. Также на мероприятие пригласили молодых спортсменов, которые приехали в город из Донбасса. Помимо этого, на парад пришли несколько тысяч волгоградцев и гостей города, сообщило сегодня ТАСС.

На трибунах присутствовали 150 человек, в том числе ветераны, сообщило сегодня издание "Новости Волгограда". На опубликованных изданием фотоснимках все зрители парада находятся на трибунах без масок.

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области 6 мая предупредило о необходимости "обеспечить максимальную эпидемиологическую безопасность всех участников, особенно приглашенных ветеранов ВОВ, минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". "Несмотря на то, что торжественные мероприятия будут проходить на открытом воздухе, следует обеспечить соблюдение масочного режима в течение всего мероприятия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По окончании парада над площадью пролетели пять самолетов, выстроившиеся в виде символа спецоперации, сообщил сегодня "Блокнот Волгоград".

Во Владикавказе в параде участвовали 1,1 тысячи военнослужащих, 17 единиц техники, сообщило сегодня ГТРК "Алания". На параде выступил глава республики Сергей Меняйло. Он поздравил ветеранов и жителей республики с праздником и напомнил, что из Северной Осетии на Великую Отечественную войну ушли 95 тысяч человек, половина из них погибли, следует из сообщения на сайте главы Северной Осетии.

Парад в Каспийске принимал глава Дагестана Сергей Меликов. По площади Каспийска прошли более тысячи военнослужащих - Каспийской флотилии, 177-го полка морской пехоты и отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Также в параде участвовали рота женщин-военнослужащих, парадные расчёты пограничников, спасателей, таможенников и кадетского морского корпуса. Затем по площади проехала боевая техника Каспийской флотилии и спецтехника МЧС, всего 30 единиц техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, автомобили "Урал", сообщило сегодня РИА "Дагестан".

Женщины-военнослужащие также приняли участие в параде в Каспийске, следует из видео, опубликованного сегодня Telegram-каналом "Что там у дагестанцев"

В параде в Новороссийске участие приняли Новороссийский военный гарнизон, Новороссийская военно-морская база, студенты высших учебных заведений и местные представители казачества. По улице Советов проехала военная техника -танки, военные лодки и береговые противокорабельные комплексы с символикой специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня "Блокнот Новороссийск".

По площади Советов в Новороссийске прошли военнослужащие 29 рот и семи батальонов, всего 1 812 военнослужащих. В параде участвовала 21 единица военной техники, сообщила сегодня "Живая Кубань".

В Ростове-на-Дону в параде приняли участие 2,5 тысячи военных Южного военного округа, представителей силовых ведомств, юнармейцев, воспитанников кадетских корпусов. По площади проехали 50 единиц военной техники, в том числе "Катюши", "Торнадо-Г" и "Искандер-М". После прохождения техники над городом должны были пролететь 45 воздушных судов. Однако в последний момент воздушную часть парада Победы отменили - как и в других городах, военные сослались на низкую видимость в аэродроме взлёта, проинформировало 1rnd.ru.

В Ростове-на-Дону перед парадом выстроились очереди из желающих попасть на мероприятие. В районе Театральной площади установили турникеты, через которые пропускают людей. Но желающих было слишком много, поэтому появились очереди", - сообщила сегодня Rostov.gazeta.

Перед парадом священнослужитель в центре Ростова-на-Дону окропил военнослужащих святой водой, следует из фоторепортажа, опубликованного сегодня изданием 161.ru.

В параде Победы, который прошёл в Ставрополе, приняли участие более 2 тысяч военнослужащих, курсантов, сотрудников МЧС, росгвардейцев, казаков и юнармейцев. Они прошли по центральной площади краевого центра строем и проехали на военной технике. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила сегодня пресс-служба главы Ставропольского края Владимира Владимирова.