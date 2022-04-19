19 апреля 2022, 09:46

Парады Победы анонсированы в семи городах СКФО и ЮФО

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Праздничные парады пройдут 9 мая в Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Новороссийске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Ставрополе, сообщили военные.

Как писал "Кавказский узел", после начала пандемии День Победы в России прошел в 2020 году в условиях отмены массовых мероприятий, а парады Победы в ряде городов СКФО и ЮФО были перенесены на 24 июня. Ппри этом единственным городом юга России, где не ограничивалось число зрителей парада Победы, стал Ставрополь.

Парады, приуроченные к 77-й годовщине Победы, пройдут 9 мая в десяти городах на юге России, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). "Парады пройдут 9 мая в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Каспийске, Симферополе и Новочеркасске. В военных парадах примут участие порядка 12 тысяч человек из числа военнослужащих ЮВО и представителей других ведомств", - сообщило ведомство.

В парадах будет задействовано более 300 единиц военной техники и авиации, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, согласно сообщению, торжества в честь Дня Победы пройдут более чем в 80 городах и населенных пунктах, где дислоцируются соединения, воинские части и подразделения ЮВО, информирует сегодня ТАСС.

Отметим, что в Волгограде в 2020 году во время парада Победы и репетиций к нему бронетехника серьезно повредила 10 километров городских дорог, заявили специалисты. Горожане, наблюдавшие за парадом, высказали мнение о халатности чиновников. В мэрии назвали повреждения легко устранимыми.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ростовчане сочли небезопасным массовое скопление людей на параде во время эпидемии", "Жители Новороссийска сочли бессмысленным парад Победы без зрителей", "Пользователи соцсетей раскритиковали власти за дорогостоящий парад в Волгограде".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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