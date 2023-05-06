Кадыров подтвердил готовность "Ахмата" сменить "Вагнер" в Артемовске

06 мая 2023, 19:13

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Чеченские бойцы готовы занять позиции ЧВК "Вагнер" в Артемовске, подтвердил Рамзан Кадыров слова Евгения Пригожина, сообщив, что три подразделения ОМОН уже выехали в зону военной операции.

Как писал "Кавказский узел", Евгений Пригожин сегодня попросил министра обороны Сергея Шойгу издать распоряжение о передаче боевых позиций ЧВК "Вагнер" в Артемовске (украинское название – Бахмут) под контроль батальона "Ахмат". Также он заявил, что связывается с представителями Рамзана Кадырова, чтобы в ночь на 10 мая передать им контроль над Артемовском для дальнейшего штурма. По словам Пригожина, Рамзан Кадыров уже дал согласие на это.

4 мая Евгений Пригожин обнародовал гневное видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову. Он заявил о нехватке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок. Утром 5 мая Пригожин сообщил о намерении удерживать Бахмут лишь до 10 мая, если проблема с обеспечением его подразделений не будет решена. После этого Кадыров опубликовал обращение, в котором высказал слова поддержки Пригожину, назвав его своим "старшим братом". "Если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придёт младший брат Кадыров и "Ахмат", - заявил глава Чечни.

Бойцы "Ахмата" готовы выдвигаться в Артемовск, подтвердил Рамзан Кадыров. "Подразделения "Ахмат" готовы выдвигаться в Артёмовск (Бахмут). Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город […] силами подразделений "Ахмат". Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждём только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО", - написал он в 17.41 мск в своем телеграм-канале.

Кадыров выразил уверенность в том, что чеченские бойцы займут город 1 . "Мы уже начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны РФ, учитывая тактику врага и имеющиеся у нас ресурсы. И поверьте, тактика даст положительные результаты", - заявил он.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, снятым в режиме селфи. В нем Кадыров подверг Пригожина мягкой критике. "У нас есть силы заменить любого, у кого нервы не выдерживают... У меня сегодня выезжает ОМОН "Ахмат-1", два батальона и один полк выезжают в зону проведения специальной операции", - сказал Кадыров.

Он также выразил пожелание, чтобы президента России окружали люди, которые "выдерживают любой натиск в любой ситуации". "Мне обидно, что мой брат так ведет себя, потому что из него, из меня, всех нас сделал людьми один человек. Это Владимир Владимирович Путин", - сказал Кадыров.

Напомним, Кадыров и Пригожин после начала военной операции на Украине неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя министерству обороны. Так, в октябре 2022 года, раскритиковав генерала Минобороны Александра Лапина, Рамзан Кадыров отметил, что согласен с предложениями Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. В январе 2023 года Пригожин в свою очередь встал на сторону Кадырова в дискуссии с генералами о необходимости военным брить бороды. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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