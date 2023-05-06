Два жителя Ингушетии убиты на Украине

06 мая 2023, 09:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Ингушетии Илес Местоев и Хасан Дзейтов погибли на Украине. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 34 жителей республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта стало известно, что на Украине погиб Султангири Полонкоев из Ингушетии. Он стал, по меньшей мере, 32-м жителем республики, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли жители Ингушетии Илес Местоев и Хасан Дзейтова. Оба посмертно награждены орденами Мужества, передал 5 мая Telegram-канал "News_Ingushetii Official".

Награды погибших военнослужащих переданы их родным, сообщил 5 мая в своем Telegram-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 34 жителей Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.