24 апреля 2023, 16:49

Контрактник из Дагестана погиб в военной операции

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Военнослужащий-контрактник Ибрагим Ибрагимов погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Шамильского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 433 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля министерство по делам нацполитики и религии Дагестана подтвердило гибель десантника Алика Магомедова в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней как минимум 432 жителей Дагестана.

Житель села Гоор Шамильского района, сержант Ибрагим Ибрагимов погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня районная администрация.

Ибрагимов родился в 1992 году в Махачкале и после срочной службы в армии служил по контракту в инженерно-саперных войсках, в том числе участвовал в разминировании территории Чечни. В 2019 году он уволился со службы, но в июне 2022 года добровольно подписал контракт и 6 июля отправился в зону военной операции. Он погиб в бою 10 апреля, говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 433 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Житель Северной Осетии погиб в военной операции", "Летчик из Волгограда погиб на Украине", "Доброволец из Астраханской области убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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