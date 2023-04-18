Летчик из Волгограда погиб на Украине

18 апреля 2023, 12:53

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Летчик Максим Потемин погиб на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 318 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что на Украине погибли Дмитрий Мололкин, Андрей Голощук и Дмитрий Никитин. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе спецоперации не менее 317-ти жителей Волгоградской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб летчик Максим Потемин. Жители Красноармейского района предложили установить в честь него мемориальную доску на здании спортшколы №6. Депутаты гордумы Волгограда в ближайшее время рассмотрят этот вопрос, сообщила городская дума 17 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 318 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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