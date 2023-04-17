Трое военных из Волгоградской области погибли на Украине

17 апреля 2023, 15:00

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Военнослужащие Дмитрий Мололкин, Андрей Голощук и Дмитрий Никитин погибли в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 317 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля военкомат подтвердил гибель в военной операции на Украине 30-летнего мобилизованного из Волжского Романа Шевченко. Он стал по меньшей мере 314-м жителем Волгоградской области, чью гибель в военной операции официально подтвердили власти.

О гибели Дмитрия Мололкина из Иловля и Андрея Голощука из Волгограда сегодня сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов, пишет ИА "Высота 102".

Мололкин и Голощук служили минометчиками, написал сегодня Андрей Гимбатов в своем телеграм-канале. "40-летний Дмитрий Мололкин родился в Волгограде, вырос в Иловле, выучился на газосварщика, отслужил в армии. Затем получил и высшее образование, стал педагогом. Пожил в Москве, потом вернулся в родной город. Работал в крупной компании, освоил там профессию водителя погрузчика. Летом прошлого года Дмитрий Владимирович заключил контракт с вооруженными силами... Погиб в бою", - сообщил депутат.

Погибшему Андрею Голощуку было 49 лет, указал Гимбатов. "Вырос он в Казахстане, в середине 90-х переехал в Волгоград. Здесь создал прекрасную семью. Много лет работал в дорожной отрасли. […] Получив в сентябре повестку по мобилизации, конечно, не мог не выполнить долг", - говорится в публикации.

О гибели земляка сегодня сообщила и администрация Камышина. "В ходе специальной военной операции погиб камышанин Дмитрий Никитин", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии. Сообщение проиллюстрировано фотографией молодого человека в форме с нашивкой "Вооруженные силы России", подробности биографии и гибели Никитина в публикации не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 317 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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